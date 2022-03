Tôm hùm xanh ngọc bích xuất hiện ở Việt Nam

Một con tôm hùm Canada màu xanh ngọc bích, dài 48 cm, nặng 3,9 kg vừa được phát hiện trong lô nhập từ Canada về Việt Nam.

Con tôm hùm xanh ngọc bích tại cửa hàng hải sản trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 (TP HCM). Ảnh: Hồng Châu

Ông Trần Văn Trường - CEO Công ty Thương mại quốc tế hải sản Hoàng Gia, đơn vị duy nhất được nhập tôm hùm canada chính ngạch, cho biết con tôm hùm này được tìm thấy trong lô hàng cập bến TP HCM chiều 4/3.

Theo ông trên thế giới mới chỉ xuất hiện 2-3 con có màu sắc này và chiều dài chỉ ở mức 30-35 cm. Với con tôm hùm xanh về Việt Nam đây là con có kích cỡ thuộc top "khổng lồ".

Tôm hùm Canada thông thường có màu cam xanh, chúng thường nặng 300 gra đến 2,5 kg, dài 30-40 cm. Rất hiếm loại có trọng lượng trên 3 kg mà lại màu xanh ngọc bích.

Theo ngư dân đánh bắt tôm hùm, những con tôm có lớp vỏ xanh như này khá nổi bật và khó ngụy trang hơn so với đồng loại có màu nâu nhạt thông thường. Do đó, chúng dễ bị động vật săn mồi phát hiện nên số lượng rất ít.

"Có khách trả 50 triệu đồng nhưng tôi quyết định tặng Viện Hải Dương Học Nha Trang để họ nghiên cứu", ông Trường nói.

Một chuyên gia tôm hùm tại Nha Trang cho rằng tôm hùm Alaska có màu xanh ngọc bích khá hiếm và "dường như chưa từng xuất hiện ở Việt Nam". Tôm hùm có màu xanh ngọc bích có thể do đột biến gene hoặc do môi trường tác động. Nếu do môi trường tác động, khi được nuôi ở Việt Nam, tới giai đoan lột xác nó, ông dự đoán có thể không giữ được màu sắc lạ như trên nữa.

Trước đó, tại Anh, Tom Lambourn, ngư dân 25 tuổi đến từ Newlyn cũng bắt được con tôm hùm màu sắc bắt mắt dài khoảng 30 cm ở ngoài khơi thị trấn ven biển Newlyn, Cornwall. Theo nghiên cứu của Trại nhân giống quốc gia Anh, trong 2 triệu con mới có một con tôm màu xanh ngọc bích.

Năm 2016, ngư dân Keith Setter bắt được một con tôm hùm màu xanh dương ở vịnh Ladram Bay ngoài khơi Devon và thả nó về biển. Năm 2006, ngư dân người Mỹ David Percy bắt được tôm hùm màu vàng ở gần đảo Whaleback tại cửa sông Kennebec.

Năm 2005, giáo sư Ronald Christensen ở Đại học Connecticut, Mỹ, phát hiện những con tôm hùm màu xanh dương phát triển màu sắc độc đáo do khiếm khuyết di truyền. Khiếm khuyết này khiến con tôm sản sinh quá nhiều một loại protein kết hợp với phân tử caroten màu đỏ mang tên astaxanthin. Kết quả là phân tử tổ hợp màu xanh dương gọi là crustacyanin.

Ngoài tôm hùm hùm màu xanh, tháng 10/2021, trong lô hàng cua hoàng đế nhập từ Nauy về Việt Nam cũng xuất hiện con cua nặng 2,8 kg, dài 85 cm. Sau đó, con này được tặng cho Viện Hải Dương Học Nha Trang để nghiên cứu.

