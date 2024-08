Tôm hùm màu kẹo bông 100 triệu con mới có một

MỹChủ sở hữu Công ty tôm hùm Đại Tây Dương Joseph Kramer kiểm tra hơn 20 bẫy ngoài khơi New Castle, New Hampshire và bị sốc khi tìm thấy con tôm có màu sắc rực rỡ bắt mắt trong chiếc bẫy cuối cùng.

Con tôm hùm kẹo bông mà Joseph Kramer bắt được. Ảnh: Trung tâm khoa học ven biển

Ban đầu, Kramer nghĩ anh bắt được tôm hùm xanh dương (có tỷ lệ 1/2 triệu con), nhưng anh nhanh chóng phát hiện con tôm trong tay thậm chí còn hiếm gặp hơn, đó là tôm hùm "kẹo bông" 100 triệu con mới có một.

Do con vật đáp ứng tiêu chuẩn đánh bắt ở địa phương, Kramer đưa nó tới Trung tâm khoa học ven biển ở Rye. Tại đó, chuyên gia thủy sinh Sam Rutka xác nhận đó là một con tôm hùm kẹo bông đực khỏe mạnh thực sự đẹp mắt với tông màu tím oải hương, tía và ánh hồng. Hơn 10 năm trong nghề, Rutka mới chỉ gặp 15 con tôm hùm như vậy.

Màu sắc của con tôm hùm không liên quan gì đến kẹo bông mà thực chất chỉ một đột biến gene. Biệt danh đó đến từ hỗn hợp các màu hồng và tía trên nền xanh dương trông giống kẹo bông trên vỏ của nó.

Tôm hùm có nhiều lớp sắc tố carotenoid màu đỏ, vàng và xanh dương, đem đến cho chúng màu vỏ nâu. Nhưng khi đột biến gene khiến các sắc tố biểu lộ kém hoặc quá mức, kết quả là một số con tôm hùm màu sắc rực rỡ. Ngoài tôm hùm màu xanh dương và kẹo bông, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận tôm hùm đỏ, tôm hùm hai màu và tôm hùm bạch tạng với tỷ lệ lần lượt là 1/10, 1/50 triệu và 1/100 triệu.

Dù màu sắc độc đáo của tôm hùm kẹo bông chủ yếu do ADN quyết định, đó không phải là yếu tố duy nhất. Tôm hùm có thể mang màu đậm hoặc nhạt hơn do chế độ ăn, tương tự hồng hạc có màu hồng do loại tôm mà chúng ăn, theo nhà sinh vật học Anita Kim từng làm việc ở Thủy cung New England. Tuy nhiên, màu sắc hiếm gặp khiến tôm hùm kẹo bông gặp bất lợi trong tự nhiên, khiến chúng khó ngụy trang và dễ bị động vật ăn thịt phát hiện hơn. "Điều đó làm tăng độ hiếm hoi của phát hiện", Rutka nói.

Hiện nay, con tôm hùm Kramer tìm thấy đang được nuôi ở Trung tâm khoa học ven biển. Cơ sở này cũng có một con tôm hùm màu cam và vài con tôm hùm xanh dương.

An Khang (Theo Smithsonian)