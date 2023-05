MỹTom Hanks, 67 tuổi, nhận bằng Tiến sĩ Nghệ thuật Danh dự và phát biểu tại lễ tốt nghiệp 2023 của Đại học Harvard, ngày 25/5.

Tom Hanks nhận bằng Harvard Hanks đùa về việc bản thân được nhận bằng danh dự từ Harvard. Video: YouTube ET Canada

Theo People, Hanks được trao bằng và chọn làm diễn giả tại buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên diễn ra ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ) bởi những đóng góp của ông cho nền văn hóa quốc gia, bên cạnh việc truyền cảm hứng yêu lịch sử cho thế hệ trẻ. Tài tử cho biết: "Khác với các bạn, tôi nhận bằng trong khi không phải đến trường mỗi ngày và không cần đọc sách ở thư viện".

Trong bài phát biểu sau đó, diễn viên truyền tải tư tưởng đứng lên tranh chống lại sự thờ ơ trong xã hội hiện đại. Hanks nói: "Mỗi ngày, mỗi năm và đối với mỗi khóa tốt nghiệp, chúng ta đều cần đưa ra quyết định. Những người trưởng thành ở Mỹ đều có ba hình mẫu để hướng đến, bao gồm việc trở thành những cá nhân đón nhận sự tự do, những cá nhân không sẵn sàng đón nhận và những cá nhân sống với sự thờ ơ. Chỉ khi thế hệ mới góp phần xây dựng đất nước phát triển hơn, chúng ta mới không bao giờ bị chia rẽ".

Ngoài ra, tài tử cũng kêu gọi hơn 9.000 sinh viên có mặt trong buổi lễ trở thành những người hùng để bảo vệ cho sự thật và công lý của nước Mỹ, đồng thời lên án những kẻ bóp méo lẽ phải.

Nhân sự có mặt của Hanks, Đại học Harvard tặng diễn viên quả bóng chuyền in logo trường, lấy cảm hứng từ bộ phim Cast Away (2000) do tài tử đóng chính. Học sinh thuộc câu lạc bộ sân khấu Hasty Pudding cũng tái hiện những vai diễn kinh điển của Hanks trong phần khai mạc buổi lễ.

Trước đó, vào tháng 3, diễn viên được hiệu trưởng Đại học Harvard - ông Larry Bacow - công bố là diễn giả chính tại buổi lễ tốt nghiệp lần 372. Bacow nói: "Hanks là bậc thầy trong điện ảnh khi luôn mang đến sức sống trong mọi vai diễn. Hơn 50 năm qua, ông ấy khiến chúng ta cười, khóc, đặt câu hỏi và chiêm nghiệm về cuộc sống qua các tác phẩm kinh điển".

Hanks tại Nhà hát Ba Trăm Năm hôm 25/5. Ảnh: Reuters

Những diễn giả từng phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Harvard bao gồm cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Arden, cựu chính trị gia John Lewis hay đạo diễn Steven Spielberg - người từng hợp tác với Hanks trong Saving Private Ryan (1998), Catch Me If You Can (2002) và Bridge of Spies (2015).

Trước khi đến Đại học Harvard, tài tử cùng vợ là Rita Wilson dự buổi công chiếu tác phẩm Asteroid City của đạo diễn Wes Anderson tại Liên hoan phim Cannes 2023. Trong phim, Hanks vào vai nhân vật tên Stanley, người chờ con trai cùng các cháu đến thăm tại một thị trấn sa mạc hư cấu của Mỹ vào những năm 1950.

Trailer 'Asteroid City' (video: Feature Pictures) Trailer phim "Asteroid City". Nhân vật của Tom Hanks ở giây 0:15 (áo vàng). Video: Focus Features

Tom Hanks sinh năm 1956 và là một diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Ông theo học chuyên ngành sân khấu tại trường Cao đẳng Chabot, sau đó chuyển sang học và tốt nghiệp ở Đại học Công lập Bang California trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Tài tử gây tiếng vang qua các vai diễn trong Sleepless in Seattle (1993), Philadelphia (1993), Forrest Gump (1994) hay Cast Away (2000). Suốt sự nghiệp, Hanks giành sáu giải Emmy, bốn giải Quả Cầu Vàng cùng hai tượng vàng Oscar.

Quốc Bảo