Tom Cruise: 'Tôi vượt ngưỡng chịu đựng khi đóng Mission Impossible'

Nhật BảnTài tử Tom Cruise nói nhiều lần vượt ngưỡng chịu đựng khi đóng "Mission: Impossible", nhằm mang tới cho khán giả sự chân thực trong các pha hành động.

Tom Cruise nói về việc mở rộng thương hiệu 'Mission: Impossible' tại Tokyo, ngày 7/5 Tom Cruise nói về nỗ lực mở rộng thương hiệu "Mission: Impossible" trong họp báo ra mắt phim ở Tokyo trưa 7/5. Video: Quế Chi

Là người đầu tiên trong dàn nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu buổi họp báo ở Tokyo trưa 7/5 (tức sáng cùng ngày giờ Hà Nội), Tom Cruise bước đi với phong thái điềm đạm, vẫy chào khán giả. Anh nói: "Cảm ơn mọi người đã đón tiếp tôi. Thật hạnh phúc khi trở lại Nhật Bản. Tôi nhớ các bạn, rất vui được có mặt tại đây".

Trong sự kiện, Tom Cruise dành phần lớn thời gian chia sẻ về kỷ niệm trong ba thập niên xây dựng thương hiệu. Diễn viên cho biết Mission: Impossible (1996) là tác phẩm đầu tiên anh đảm nhận vị trí sản xuất. Công việc giúp anh có thể thực hiện những dự án đúng với mong muốn mà không bị ai cản trở. Anh vừa khám phá khía cạnh diễn xuất mới, vừa thử nghiệm những thứ trước đây chưa từng làm.

Tài tử Tom Cruise tại họp báo phim ở Tokyo. Ảnh: Quế Chi

Sau khi có nhiều tác phẩm gây chú ý như Top Gun, Jerry Maguire hay Born on the Fourth of July, Tom nhận ra Mission: Impossible hội tụ những yếu tố mà anh tìm kiếm: Câu chuyện hấp dẫn, pha hành động lôi cuốn, nhân vật có chiều sâu tâm lý. Không dừng lại ở đó, đề tài điệp viên, phá án cũng là cơ hội để nghệ sĩ giới thiệu bối cảnh nền văn hóa đa dạng trên thế giới đến với khán giả.

Từ lúc theo đuổi con đường nghệ thuật, diễn viên quan niệm việc phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả là niềm vinh dự. Tài tử không bao giờ xem nhẹ chất lượng phim, nỗ lực đem tới dấu ấn cá nhân. Trước lúc bước vào giai đoạn quay hình, anh tìm cách luyện tập, thử thách sự chịu đựng của cơ thể trong nhiều môi trường với niềm tin: Sự chân thực sẽ mang lại trải nghiệm điện ảnh độc đáo cho người xem.

Trên phim trường, anh đều nghĩ đến khoảnh khắc khán giả thưởng thức tác phẩm. "Đó là niềm vui lớn nhất của tôi, mọi thứ tôi làm đều lấy cảm hứng từ những suy nghĩ đó. Tôi đã cống hiến cuộc đời mình cho khán giả", anh nói.

Mỗi lần bắt tay làm phim, Tom băn khoăn làm sao để cải thiện thiếu sót của tác phẩm trước, từ đó dẫn dắt êkíp vượt qua khó khăn trong quá trình sản xuất. Anh cũng học hỏi nhiều điều về điện ảnh và tích lũy trải nghiệm trong cuộc sống. Với Tom, việc hoàn thành dự án là trách nhiệm, nhưng cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. "Tôi chân thành cảm ơn đạo diễn Christopher McQuarrie cùng dàn diễn viên tài năng, tâm huyết. Thành công của bộ phim không phải do một người tạo nên, mà là thành quả của tập thể", anh cho biết.

Êkíp phim "Mission: Impossible 8", từ trái qua: Diễn viên Greg Tarzan Davis, Hayley Atwell, Tom Cruise, đạo diễn Christopher McQuarrie, Simon Pegg và Pom Klementieff. Ảnh: Quế Chi

Nhà làm phim McQuarrie đánh giá Tom là người "nói được làm được", có khả năng biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực trên màn ảnh. Trong bảy năm, hai người cùng phát triển ba dự án, gồm Top Gun: Maverick, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One và The Final Reckoning. Tài tử luôn đặt tiêu chuẩn cao về mặt ghi hình lẫn kỹ xảo, tìm cách thực hiện những phân đoạn "không tưởng".

Trong phần tám, Tom có nhiều cảnh đu mình trên máy bay phản lực, lặn trong tàu ngầm bị chìm dưới đại dương. Với các cảnh quay nguy hiểm, êkíp đặt sự an toàn của diễn viên lên hàng đầu, đồng thời tính toán rủi ro, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quá trình ghi hình diễn ra đúng kế hoạch.

Tom Cruise, 63 tuổi, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Tài tử được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Theo SCMP, anh là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Nghệ sĩ không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.

Thương hiệu Mission: Impossible vốn là loạt phim truyền hình tình báo nổi tiếng của Mỹ, lên sóng giai đoạn 1966-1973, 1988-1989. Năm 1996, đạo diễn Brian De Palma quyết định đưa câu chuyện tổ chức tình báo Impossible Mission Force (IMF) lên màn ảnh rộng. Đến nay, bảy phần phim thu hơn bốn tỷ USD, là series phim ăn khách thứ 17 lịch sử điện ảnh thế giới.

Mission: Impossible - The Final Reckoning do Christopher McQuarrie đạo diễn, tiếp nối các sự kiện trong phần bảy Dead Reckoning Part One (2023). Lúc này, điệp viên IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn sát thủ Gabriel (Esai Morales) lấy được chương trình trí tuệ nhân tạo tên là "Thực thể", nắm mọi kiến thức con người từng biết, kể cả tin tuyệt mật của các điệp vụ tình báo. Theo Variety, với ngân sách gần 400 triệu USD, tác phẩm hứa hẹn mang đến bom tấn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật lẫn chất lượng nội dung.

Trailer 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Trailer "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng). Phim sẽ ra rạp Việt ngày 30/5. Video: Paramount Pictures Vietnam

Tokyo (Nhật Bản) là nơi mở màn sự kiện công chiếu phần mới Mission: Impossible toàn cầu. Hôm 6/5, đoàn tổ chức thảm đỏ ra mắt phim tại Tòa nhà Chính phủ Thành phố Tokyo, có khoảng 1.000 người hâm mộ tham dự. Ở buổi họp báo một ngày sau đó, ngoài việc giới thiệu dự án, tài tử gửi lời tri ân đến bà Toda Natsuko, được mệnh danh là "nữ hoàng dịch phụ đề phim của Nhật Bản". Bà biên dịch hơn 1.000 bộ phim tiếng Anh, trong đó có nhiều phim Tom Cruise đóng chính.

Quế Chi (từ Tokyo)