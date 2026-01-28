Tôi xin ly dị người chồng tốt vì gia đình mình quá thực dụng với anh

Em biết anh đã quá mệt mỏi nhưng anh quá chính trực, luôn chịu đựng với lý do "em quá yêu anh, anh không thể làm tổn thương em".

Ba mẹ, ngày hôm nay, ở đây, con xin phép làm một điều đáng tủi hổ với gia đình và bản thân, là con xin ly dị trong cuộc hôn nhân đang hạnh phúc. Chồng đã đưa con đi qua các cung bậc của tình yêu, hôn nhân, gia đình và giá trị sống. Từ lúc con khao khát sở hữu anh, tìm mọi cách để có được anh trong cuộc đời bằng một lễ cưới long trọng, tới lúc hiểu và nhận ra rốt cuộc khao khát cháy bỏng trong con là muốn anh được sống hạnh phúc. Con đã đi từ tình yêu chiếm hữu tới một tình yêu vị tha mà từ đầu chồng con đã nói :"Chừng nào em muốn người em yêu được hạnh phúc, đó mới là tình yêu". Lúc đó con vô tri, non nớt chẳng nhận ra. Con biết chồng chẳng hề ngu ngốc, anh biết con là người thế nào, gia đình mình thế nào.

Lúc mới tìm hiểu, anh nói: "Mình chẳng hợp đâu, mình quá khác biệt về tam quan, em nên tìm hiểu người khác". Nhưng con đã quá yêu anh và chẳng chịu dừng lại, con khao khát có anh. Con làm mình làm mẩy, khóc lóc với mẹ, khóc với anh và nói hết tâm can của mình: "Sao em yêu anh đến thế", "Em chẳng thể sống thiếu anh". Rồi cuối cùng anh xiêu lòng. "Anh đã theo đuổi nhiều người mà anh nghĩ là tình yêu của đời mình, rồi anh nhận ra anh quá mệt mỏi, anh làm hết sức để họ được hạnh phúc nhưng lúc nào cũng thiếu một thứ gì đó. Có lẽ vì anh phải theo đuổi họ là điều hiển nhiên, có thể anh gặp họ là lúc họ quá trẻ. Giờ đây, anh thấy em ở vị trí của anh, anh nghĩ rằng em quá non nớt để yêu anh đến thế nhưng biết đâu cuộc đời làm thế để anh nhận ra một điều gì đó... Có lẽ đây là lựa chọn không sáng suốt của anh nhưng anh chấp nhận".

Nhưng chồng ơi, mình quá khác biệt, em nào biết "tam quan" là gì, "giá trị sống" là gì, "vị tha" là gì. "Sao anh bỏ ra số tiền lớn để mua điện thoại cho bạn đổi lại một mớ hải sản bình thường. Từng đó tiền đủ để mình mua đồ ngon mà họ còn phải đối xử mình như khách vip". "Em, anh chẳng muốn dạy đời hay đạo lý gì, anh làm thế là anh thấy hạnh phúc, đó là giá trị sống của anh". Ba tôi từng ngỏ lời với anh: "Con, để ba giới thiệu con với bạn ba, họ rất giàu và có địa vị trong xã hội. Con nên giao lưu, làm thế này thế kia... trong kinh doanh". Nhưng anh chỉ mỉm cười xã giao, họ mời anh tới nhà ăn uống, anh lại từ chối. Anh thân thiết với những người chạy xe dịch vụ, giao hàng và bảo vệ hơn, em thấy anh hạnh phúc khi nói chuyện với họ. "Anh hiểu ba em, bạn của ba em là người thế nào, anh chỉ nói thế thôi nhé".

Rồi sau cưới, em đã khóc rất nhiều vì của hồi môn chỉ mấy chỉ vàng, anh cười và nói "Chuyện đó quá nhỏ không đáng để khóc, bạn bè ba em còn tỏ vẻ khinh khỉnh, nghĩ là anh cưới em vì gia sản kìa, vậy mà anh còn chẳng để tâm". "Em, em chưa đủ trải nghiệm để hiểu về cuộc sống đâu, mẹ anh tuy bề ngoài quê mùa nhưng chất phác hiền hậu, hy sinh hết mình vì con cái. Tuy mẹ nói hơi nhiều nhưng mẹ có ý tốt thôi, em đừng để bụng". "Sao anh chịu lỗ nhiều tiền vì anh em trong công ty thế? Anh còn lo cho gia đình mà?". "Đó là các anh em theo anh từ lúc mới thành lập công ty, anh làm thế để nhẹ lòng thôi, các anh em cũng mang lại thu nhập nhiều cho mình rồi mà".

"Anh, mình về đi, anh không cần uống vì công việc của ba mẹ". "Em thông cảm cho ba mẹ nhé, công ty mình may mắn không cần nhưng công ty của ba mẹ kinh doanh cần xã giao, để anh uống phụ mẹ, anh không muốn phụ nữ trong nhà phải uống nhiều". "Em, anh không trách lối suy nghĩ của em vì anh nghĩ đó là cách gia đình em sống và kinh doanh". "Em, em dừng lại đi, đừng can thiệp vào cách sống của anh, em và gia đình em quá thực dụng".

Rồi những cuộc cãi vã của mình ngày càng nhiều càng nặng. "Em biết vì sao không? Vì chúng ta quá khác biệt, anh có thể làm những điều anh không thích vì người thân trong nhà, còn em thì không, em không bao giờ thấu hiểu hoàn cảnh của người khác để cảm thông cho họ, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to". Em biết anh đã quá mệt mỏi nhưng anh quá chính trực, luôn chịu đựng với lý do "Em quá yêu anh", anh không thể làm tổn thương em. Nhưng để em giải thoát cho anh, anh nhé. Em rất may mắn khi đã gặp được anh.

Lệ Chi