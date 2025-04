Tôi xin lỗi mỗi lần sai nhưng vợ được thể lấn tới

Tôi là người hiểu chuyện nên khi sai chủ động xin lỗi, nhưng vợ thường không hiểu, cứ đáp trả dẫn đến tôi khó chịu và cãi nhau.

Tôi và vợ kết hôn hơn 6 năm, có hai bé gái, bé sau 4 tuổi. Trước khi kết hôn, vợ thường nghe lời tôi do tôi có suy nghĩ chín chắn và nhìn sự việc thấu đáo hơn, mặc dù đôi lúc em cũng nóng tính và cứng đầu. Vì yêu nhau, tôi bỏ qua những lần cãi vã. Sau khi kết hôn, mặc dù cuộc sống chưa ổn định nhưng không thiếu thốn, con cái được ăn học đầy đủ.

Gần đây, tôi và vợ thường xuyên cãi nhau, to tiếng, lên giọng, dẫn đến cả hai đều chán nản. Mọi chuyện dẫn đến việc cãi nhau đều không quá to tát, chỉ là do cái tôi của vợ chồng tôi cao, nóng tính, không ai chịu nhường ai. Ví dụ, khi tôi nói hoặc làm điều gì đó sai, thay vì vợ nhẹ nhàng nhắc, em lại lên giọng để mọi chuyện đi xa hơn.

Tôi là người hiểu chuyện nên khi sai chủ động xin lỗi, nhưng vợ thường không hiểu, cứ đáp trả dẫn đến tôi khó chịu và cãi nhau. Mặc dù cãi nhau nhưng vợ chồng không làm ảnh hưởng đến hai bé. Đặc biệt hai bé luôn được yêu thương từ chúng tôi. Tuy nhiên, khi con lớn, tôi sợ nếu vẫn xảy ra tình trạng như trên, sẽ ảnh hưởng đến con. Mong quý độc giả cho vợ chồng tôi lời khuyên.

Văn Khuê