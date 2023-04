Tôi và vợ sắp cưới quyết định hủy hôn

Chúng tôi thường cãi nhau vì những việc rất nhỏ; bạn gái bướng bỉnh và lì lợm, tôi bực tức với em nhiều lần.

Tôi sinh năm 1991, sống và làm việc tại Nhật Bản, tính cả thời gian học tập và đi làm cũng gần 10 năm. Bạn gái tôi sinh năm 1997, mới sang Nhật Bản gần hai năm. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, tháng sáu này sẽ tổ chức cưới. Tháng ba vừa rồi tôi về nước công tác cùng mọi người trong công ty, cũng về nhà em chơi cho biết nhà và xác định ngày cưới. Hai bên gia đình qua lại vui vẻ, có điều hiện tại chúng tôi không có tiếng nói chung trong vài việc nhỏ nhặt.

Có lần em không may dính bầu, thời điểm đó em rất strees vì mới quen, vừa qua Nhật Bản được vài tháng. Gia đình và đặc biệt là mẹ em mắng, nói rất nhiều. Tôi an ủi, động viên nhưng em luôn kiếm chuyện, cả hai đều mệt mỏi. Cuối cùng em cũng không giữ được thai. Sau đó, chúng tôi dần bình thường lại mọi chuyện nhưng tính em bướng bỉnh, cố chấp, lỳ lợm, luôn muốn được yêu chiều. Tôi không ga lăng, vô tâm đối với cảm xúc của em. Xác định ngày kết hôn rồi nên chúng tôi chuyển về ở chung hơn hai tháng. Trong khoảng thời gian này hai đứa thường cãi vã dù chuyện chẳng có gì to tát.

Ví dụ tối hôm kia tôi đi ăn với công ty, về nhà lúc 20h, em đùng đùng nổi giận, nói tôi cứ đi là mất tăm luôn, không nghĩ ở nhà em ăn gì hay sống chết ra sao. Cả ngày hôm đó tôi không nhắn tin hay gọi điện gì cho em nên cũng biết ý và đã nói xin lỗi. Trước hôm đó tôi đã nói với em về việc đi ăn với công ty về muộn, bảo em tự lo ăn uống, còn đi siêu thị mua đồ ăn trước cho em. Vậy mà tôi vẫn bị em tỏ thái độ, nói lời khó nghe rồi hai đứa lại cãi nhau.

Hôm qua em đau lưng, muốn tôi đấm lưng giúp. Lúc đầu tôi tỏ chút thái độ nhưng không có vấn đề gì, vẫn bảo em quay người ra anh đấm lưng cho. Vậy mà em thái độ, bỏ sang phòng bên để ngủ. Tôi rất bực tức, không chỉ lần này, nhiều lần em thái độ như thế rồi. Sau hôm cãi vã, hôm qua chúng tôi quyết định hủy hôn dù hai bên gia đình đang rục rịch chuẩn bị mọi thứ. Tôi không biết làm vậy có đúng không, mong các bạn chia sẻ.

Hoàng Nam

