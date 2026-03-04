Tôi và vợ sắp cưới bất đồng chuyện ăn uống

Em không ăn cá chép, ăn chay 4 ngày trong tháng; tôi muốn em nghĩ thực tế và sống thoải mái hơn nhưng em lại cho rằng tôi ích kỷ.

Tôi 27 tuổi, bạn gái cùng tuổi, chính thức yêu nhau gần một năm. Em là người dịu dàng, ngoan hiền, biết cư xử với những người xung quanh, sống hướng nội, hay lo lắng cho người khác. Tôi là dân kỹ thuật nên có phần khô khan, nguyên tắc, nói chuyện không được lãng mạn, ngọt ngào, ít thể hiện tình cảm. Dự định cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới nhau.

Gần đây, em trao đổi với người thân và đồng nghiệp về tôi. Em bảo ai cũng khuyên nên chia tay tôi vì sẽ không hạnh phúc khi chúng tôi cưới nhau, tôi không thể mang lại cho em hạnh phúc. Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp, em nói lại điều đó với tôi và muốn chia tay vì cho rằng tôi bảo thủ, ích kỷ, cứng nhắc. Em không thể chịu đựng được suy nghĩ của tôi, không thể hạnh phúc cùng tôi. Em suy nghĩ như vậy vì có vài điều chúng tôi bất đồng ý kiến với nhau.

Gia đình em theo đạo Phật, chị của em đi tu từ khi còn nhỏ. Bởi vậy, lối sống và cách suy nghĩ của em cũng hướng Phật. Còn tôi, dù không theo tôn giáo nào nhưng hay tìm hiểu về các tôn giáo. Quan điểm của tôi là không phải tự nhiên mà các tôn giáo tồn tại lâu dài qua hàng ngàn năm, dù tôn giáo nào cũng hướng con người đến chân thiện mỹ, hướng đến những việc thiện, đạo đức và xa lánh những điều ác. Thế nhưng tôi không đồng tình tất cả những điều mình được biết và sẽ phản bác những gì mình suy nghĩ không hợp lý. Cũng vì vậy, em cho rằng tôi bảo thủ, luôn cho rằng mình đúng. Tôi giải thích với em rằng khi có bất đồng chuyện gì thì nói chuyện, nói lên suy nghĩ và đi đến thống nhất để giải quyết bất đồng chứ không phải để ai đúng hay ai sai. Tương tự như vậy, đôi khi có bất đồng trong cuộc sống, hoặc có gì tôi thấy không hợp lý và góp ý, giải thích thì em lại cho rằng tôi bảo thủ, không hiểu em.

Cũng vì bất đồng trong chuyện ăn uống mà em bảo tôi ích kỷ. Em không ăn cá chép, không ăn động vật mua sống về chế biến tại nhà, ăn chay 4 ngày trong tháng. Tôi muốn em suy nghĩ thực tế và sống thoải mái hơn, ăn uống cân đối và đầy đủ, nếu có món gì em không thể ăn do cơ thể không hấp thu hoặc bị dị ứng thì không ăn. Về việc em ăn chay tháng 4 ngày tôi không phản đối nhưng có thể cách ra thì tốt hơn, vì ăn chay cũng tốt cho sức khỏe. Em không đồng ý và bảo quan điểm của em như vậy, không thể thay đổi. Nếu sau này cưới nhau, tôi có muốn ăn cá chép hay muốn mua động vật còn sống về rồi giết thịt thì tôi cứ làm, tôi và con ăn, em không quan tâm. Em cho rằng tôi ích kỷ khi không thể thay đổi vì em.

Thật sự tôi có thể dễ dàng ăn uống theo cách ăn uống của em, vì tôi cũng ăn kiêng và hiếm lắm mới có dịp mua con vật sống về giết thịt hay ăn cá chép. Thế nhưng bản thân không thấy hợp lý nên tôi không đồng ý ăn theo em và giải thích cho em suy nghĩ của mình. Không phải vì nghĩ cho mình, sợ em không nấu cho mình ăn mà tôi không đồng ý. Từ khi còn là sinh viên cho tới nay, sau khi đi làm được gần 4 năm, tôi vẫn thường xuyên nấu ăn tại nhà mỗi khi có thời gian. Dù sống một mình thì đi làm về tôi vẫn nấu ăn và xem như giải trí.

Ngoài ra, em cũng thay đổi một vài điều khi tôi góp ý. Trước kia em hầu như không tập thể dục, thường xuyên ăn một vài món yêu thích. Giờ em chịu khó tập thể dục hơn, ăn uống đa dạng hơn. Thế nhưng mỗi khi em không đồng ý với ý kiến của tôi, lại cho tôi bảo thủ và nói tôi lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Tôi không biết phải làm gì, phải giải thích thế nào để em thay đổi suy nghĩ về mình. Có ai từng trải qua trường hợp như này không, xin cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Hoa Hồng