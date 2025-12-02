Tối ưu không gian nhỏ dưới 60 m2 với cửa gấp

Căn hộ 59 m2 tại Hong Kong được thiết kế với mục tiêu tạo không gian sống vui tươi, hiện đại và có nhiều khu vực lưu trữ.
Toàn bộ tường ngăn bên trong được loại bỏ, thay bằng hệ cửa gấp ẩn, giúp giấu kho lưu trữ, góc giải trí.
Bàn làm việc nhỏ gọn được bố trí liền kề phòng ngủ, ngăn cách bằng hệ cửa gấp xếp lớp, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa giữ được kết nối ánh sáng tự nhiên xuyên suốt.
Tại São Paulo (Brazil), căn hộ 56 m2 được cải tạo bằng cách thay thế tường ngăn hệ cửa gỗ gấp kết hợp tấm trượt.
Hệ cửa giúp thay đổi chức năng căn hộ dễ dàng, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt linh hoạt. Khi mở ra, phòng khách và ăn nối liền thành không gian lớn. Khi đóng lại, hệ cửa giúp tách biệt thành phòng ngủ phụ cho khách.
Ở Paris (Pháp), căn hộ 49 m2 sử dụng vách gấp ẩn toàn bộ bếp phía sau.
Khu bếp chữ U được giấu sau hệ tủ âm tường kết hợp cửa gấp, giúp không gian sinh hoạt chung luôn gọn gàng. Khi đóng lại, toàn bộ bếp biến mất sau lớp gỗ đồng bộ về màu sắc và vật liệu, tạo cảm giác liền mạch cho căn hộ nhỏ.
Tại Singapore, căn hộ 47 m2 giữ nguyên mặt bằng nhưng mở rộng bếp thêm 20 cm và lắp thêm cửa gấp có kính trong.
Hệ cửa giúp phân tách mùi nấu nướng và giữ liên kết ánh sáng với không gian chính.
Căn hộ 32 m2 tại Milan (Ý) được cải tạo với cảm hứng từ thiết kế nhà Nhật Bản và phong cách hiện đại châu Âu.
Hệ vách gấp có khoét lỗ tròn thay tay nắm, vừa thông gió vừa lấy sáng, tạo thành các phân khu linh hoạt như khu ngủ, phòng ăn hay bếp tùy mục đích sử dụng.
Giường ngủ được đặt ở trung tâm căn hộ, bao quanh bởi hệ vách ngăn gấp gỗ liền mạch. Khi đóng lại vách giúp tách biệt không gian nghỉ ngơi, giường ngủ trở thành một phần liền mạch của khu sinh hoạt chung.
Nhờ cấu tạo dạng cánh xếp, thiết kế cửa gấp tiết kiệm diện tích hơn cửa truyền thống và không yêu cầu phá dỡ tường như các hệ vách trượt âm.
Bích Phương (theo Never too small)