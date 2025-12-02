Tối ưu không gian nhỏ dưới 60 m2 với cửa gấp

Khu bếp chữ U được giấu sau hệ tủ âm tường kết hợp cửa gấp, giúp không gian sinh hoạt chung luôn gọn gàng. Khi đóng lại, toàn bộ bếp biến mất sau lớp gỗ đồng bộ về màu sắc và vật liệu, tạo cảm giác liền mạch cho căn hộ nhỏ.