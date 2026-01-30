Tôi tỏ tình thành công vào khoảnh khắc bước sang năm mới

Tôi tin mình đã gặp đúng người. Là em, một người luôn lắng nghe, quan tâm, động viên, chia sẻ, lo lắng cho tôi.

Tôi gửi thư lên chuyên mục Hẹn hò VnExpress với hy vọng tìm được một người sẻ chia, đồng hành. Với tâm trạng hồi hộp chờ đợi không biết bài mình có được duyệt không. Rồi một hôm, thật bất ngờ khi nhận được khá nhiều mail gửi đến. Tâm trạng của tôi hôm đó phải nói là rất vui, pha lẫn một chút xúc động khó diễn tả khi bài của mình được duyệt.

Trong các mail nhận được, tôi ấn tượng đặc biệt ở mail của em, một email tuy ngắn nhưng chứa đựng sự chân thành, nghiêm túc. Càng trao đổi, chia sẻ càng thấy có nhiều điểm chung. Rồi sau những mail qua lại là đến những tin nhắn và những cuộc gọi mấy tiếng mỗi tối. Tôi phát hiện mình đã yêu em. Vào đêm giao thừa 2026, tôi đã tỏ tình và em đồng ý. Duyên do trời định, phận cho người tạo, có thể gặp được người nào là do duyên may nhưng để sống cạnh bên ai đó chính là sự lựa chọn.

Thật ra gặp được em cũng là may mắn, có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ nhưng khi nhìn lại mới thấy đó là cái duyên vô cùng quý giá. Đến giờ, tôi tin mình đã gặp đúng người. Là em, một người luôn lắng nghe, quan tâm, động viên, chia sẻ, lo lắng cho tôi. Đôi khi hạnh phúc thật giản dị. Và với tôi, hạnh phúc là khi có em.

Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến VnExpress đã kết nối để tôi có thể gặp em. Cảm ơn em đã đến bên tôi. Mong có thể truyền động lực cho các bạn đang đi tìm hạnh phúc của mình. Hãy mạnh dạn viết bài nhé, biết đâu sẽ may mắn tìm được một nửa yêu thương của mình.

Mạnh Hải