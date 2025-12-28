Tôi thiếu cảm xúc vì vòng một của vợ nhỏ

Lúc chưa cưới, tôi cũng tự nhủ, miễn yêu là được, có thể bỏ qua vấn đề này, càng về lâu dài tôi cảm giác ức chế vì thiếu thốn.

Không biết những bạn đọc đang đọc bài viết này có vợ giống như tôi không, ngực cô ấy phẳng lì không khác gì tôi. Chuyện sinh hoạt, vợ bị động, giống kiểu tôi yêu đơn phương, chỉ mình tạo cảm xúc cho vợ. Nhiều lúc tôi cảm giác như thiếu cảm xúc để sinh hoạt vợ chồng.

Lúc chưa cưới, tôi cũng tự nhủ, miễn yêu là được, có thể bỏ qua vấn đề này, càng về lâu dài tôi cảm giác bị ức chế vì thiếu thốn. Nhiều lúc nhìn thấy những cô gái khác, tôi lại nghĩ vợ giống như "chàng vợ của mình". Tôi tự hỏi, có ai giống hoàn cảnh của tôi không, cảm xúc của các anh như nào nếu chung sống lâu ngày. Mong nhận được chia sẻ của mấy anh.

Phạm Thành