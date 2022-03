Tôi thấy tệ khi từ chối giúp người khác

Tôi 25 tuổi, nữ nhân viên văn phòng, mong ước thay đổi cuộc sống vì tuổi thơ sống trong cảnh nghèo khó, thiếu tình thương của cha.

Hiểu được nỗi khổ của mẹ, từ bé tôi đã giúp mẹ mọi việc, từ việc nhà tới chăm em. May mắn thay, dù nghèo khó nhưng mấy chị em tôi rất yêu thương nhau. So với những cảnh đời éo le ngoài kia, tôi vẫn may mắn hơn họ rất nhiều. Trải qua nhiều điều trong cuộc sống, tôi thấy mệt mỏi. Tôi không dám khẳng định mình là người tốt hoàn toàn nhưng chắc chắn sẽ không hại ai, không chơi xấu hay lợi dụng người khác. Nếu có gây tổn thương cho người khác chắc là lúc tôi từ chối tình cảm của các anh trai, hoặc những lúc bản thân nóng giận.

Tôi luôn cố gắng giúp đỡ người khác khi họ cần, dù biết có thể họ chơi xấu mình. Người ta thường nói: "Ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai không tốt với mình thì thôi", thế nhưng mỗi khi từ chối giúp ai đó là tôi lại thấy mình tệ. Tôi thầm nghĩ họ có phải xấu không, hay là do cách phán xét của mình thôi? Tôi không biết cách để thẩm định một người tốt hay xấu. Rất mong các anh chị tư vấn thêm kinh nghiệm để tôi sống sao cho không bị gọi là xấu và an vui.

Linh

