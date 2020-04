Tôi thấy cô đơn dù cuộc sống tốt hơn

Em 21 tuổi, đang học đại học tại một trường top ở Hà Nội, đi làm thêm và đủ chi trả cho cuộc sống riêng gồm sinh hoạt, du lịch...

Bạn bè nhìn vào bề nổi cuộc sống hiện tại của em luôn cảm thấy em rất vui, rất tận hưởng với những chuyến du lịch trong và ngoài nước, nhưng thực ra trong em luôn tồn tại một cảm giác cô đơn khó nói thành lời.

Bố mất sớm từ khi em mới lên 4, rồi gia đình nhà nội có mâu thuẫn với mẹ, họ đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Hai mẹ con phải về nương nhờ nhà ngoại. Nuôi em đến năm 14 tuổi, mẹ quyết định đi bước nữa với một người đàn ông đã có 4 con gái và mất vợ ở làng bên nhà ngoại. Khoảnh khắc mẹ đi lấy chồng, em thấy tim mình như chết lặng, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Lúc ấy chỉ ước mình là con trai để có thể khiến mẹ an tâm hơn, để mọi người thôi không còn ca thán chỉ con trai mới nuôi được mẹ, mới bảo vệ được mẹ. Năm em 15 tuổi, mẹ sinh em bé. Do sợ mẹ vất vả nên em đã xin bà ngoại cho sang ở cùng mẹ để giặt giũ, cơm nước đỡ đần. Thời gian ấy, em như sống trong một đống đổ vỡ khi mâu thuẫn chìm nổi giữa mẹ và gia đình nhà chồng như muốn nhấn chìm em. Giờ đây khi nhìn lại, em thấy đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Đến năm cấp 3 ở thành phố học, do thường xuyên phải về muộn, sợ nguy hiểm nên bác ruột (anh trai của bố đẻ) mở lời mời em về sống chung cùng họ cho bớt nhọc nên em đã đồng ý. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến hiện tại. Mỗi lần về quê em lại thấy trống trải vô cùng, không biết và cũng không thấy mình thuộc về đâu. Mỗi lần về em vẫn cố gắng chia đều thời gian để ghé qua nhà bác và thăm mẹ. Lắm lúc mỏi mệt, tuyệt vọng đến kinh khủng, thậm chí rơi vào trầm cảm nhưng nhớ ra mình chẳng có một nơi để về nên đành nán lại phòng trọ như một chỗ ẩn trú và gồng mình lên để cố gắng, để vượt qua. Mỗi khi về, em lại thấy mình thừa thãi, không chốn dung thân nên cảm thấy rất bế tắc, xa nhà chỉ muốn về, nhưng về rồi thì lại muốn đi thật xa. Liệu em có bị rối loạn tâm lý hay gặp phải vấn đề tâm lý gì không? Mong mọi người hãy chia sẻ, cho em hướng giải quyết và cách để dung hòa với hiện tại.

Linh

Chuyên gia tâm lý Phong Nguyên gợi ý:

Thân gửi Linh,

Bức thư bạn gửi đến khiến tôi cảm nhận được bạn đang thực sự cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Những chấn thương tinh thần ngày bé đã để lại ở bạn những lỗ hổng và nỗi đau khó kể thành lời với bất cứ ai. Cảm giác bất lực khi không thể níu giữ, bảo vệ những người mình yêu thương càng khiến bạn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bên cạnh những uẩn ức đó, câu chuyện của bạn cùng lúc mang lại cho tôi hình ảnh về một người con gái trẻ nhưng mạnh mẽ. Những đau khổ trong quá khứ hay nỗi cô đơn không cản trở bạn bước tiếp mà phát triển độc lập. Điều này cho thấy bạn hoàn toàn có đủ khả năng để bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, trở thành chỗ dựa cho chính mình và bảo vệ những người mình yêu thương.

Cảm giác bế tắc, bất lực do những sự kiện trong quá khứ mang đến đã để lại những vết sẹo tinh thần nơi Linh. Bạn luôn nhớ về những điều đã qua và sống với chúng. Tuy nhiên, Linh đã đúng khi giờ đây bạn đặt ra câu hỏi hứa hẹn rất nhiều sự thay đổi tích cực trong tương lai, đó là: Làm thế nào để dung hòa bản thân với cuộc sống? Dung hòa là cân bằng cả bên trong lẫn bên ngoài. Suy nghĩ rằng bản thân không có nơi để về khiến bạn cảm thấy đau lòng, điều này khiến bạn dù có đi đâu cũng không cảm thấy an yên, mỗi lần đi đi về về cũng chỉ là cách để bạn đi tìm cho mình nơi mà bạn thực sự cảm thấy thuộc về. Bạn mải đi tìm sự vỗ về rất nhiều ở những thứ bên ngoài mà vô tình quên mất rằng khi bên trong không cảm thấy đủ đầy thì sẽ rất khó có thể tìm được nơi nào khác để cảm thấy an toàn. Chỗ dựa tốt nhất và bền vững nhất của Linh chính là bản thân bạn. Khả năng tin tưởng vào bản thân luôn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi trải nghiệm của cá nhân trong cuộc sống, nhất là khi còn nhỏ. Tuy nhiên, là một người luôn có khả năng độc lập và tiềm năng vươn lên phát triển, Linh hoàn toàn có thể tự mình thay đổi được điều này. Dưới đây sẽ là một số gợi ý có thể sẽ hữu ích với Linh vào lúc này:

- Chú tâm vào thực tại chánh niệm là một bài tập phù hợp giúp bạn chú ý đến những trải nghiệm ở thời điểm hiện tại thay vì bị cuốn vào cảm xúc và luồng suy nghĩ không ngừng của bản thân. Chẳng hạn, nếu bạn đang uống một tách cà phê ở ngoài trời, hãy tập trung vào thưởng thức mùi hương của cà phê, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng thay vì để tâm đến những suy nghĩ, ưu tư thường nhật. Và để đảm bảo hiệu quả của bài tập, trong 5 phút thực hiện chánh niệm, Linh sẽ thực hiện 3-4 hành động để miêu tả những gì bạn đang trải qua: Quan sát, chụp ảnh cốc cà phê, ghi lại miêu tả về màu sắc, mùi vị, độ ấm của cà phê khi bạn uống, viết một lời bình về những trải nghiệm của bạn ở thời điểm hiện tại. Thực hành chánh niệm sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn mà không để cảm xúc và suy nghĩ làm chủ bạn như trước. Chánh niệm sẽ cho bạn thấy rằng, cảm xúc đến và cũng sẽ đi, rằng bạn hoàn toàn có khả năng cân bằng và trải nghiệm sự bình yên trong cuộc sống, nó hỗ trợ bạn trong việc phát triển khả năng tự chấp nhận và đồng cảm với chính mình.

- Dành nhiều hơn tình yêu thương cho chính mình: Người duy nhất có khả năng khiến bạn cảm thấy tốt hơn là chính bạn. Đây là lý do tại sao việc nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, đồng cảm với chính mình lại cần thiết đến vậy. Điều này có nghĩa rằng bạn thấu hiểu và đối xử với chính mình giống như cách bạn giúp đỡ những người thương yêu, thay vì phán xét và so sánh mình với người khác. Bước đầu tiên để luyện tập được điều này chính là mỗi khi bạn cảm thấy tệ và có những suy nghĩ tiêu cực, hãy đặt câu hỏi cho mình: "Những suy nghĩ này có đang dán nhãn bạn và có giúp bạn yêu thương bản thân hơn không?" và "Bạn có thể thay thế chúng bằng những ý tưởng tích cực nào khác?". Yêu thương bản thân còn là những hành động rất nhỏ để chăm sóc mình như: ăn ngủ đủ giấc đủ bữa, uống một cốc nước ấm nhỏ trước khi ngủ để vào giấc sâu hơn, thi thoảng tặng cho mình một ngày nghỉ làm những gì mình thích,...

Bao năm qua, người duy nhất luôn ở bên Linh chính là bản thân bạn, cho dù ở bất cứ nơi đâu hay tình huống nào. Đây cũng là người để bạn dựa vào mỗi khi mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Vì vậy, bạn là người quan trọng đáng để bảo vệ, để yêu thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ai rồi cũng sẽ có những lúc một mình và cảm thấy cô đơn, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn nhận một cách tích cực và tìm được cân bằng trong cuộc sống. Chúc cho Linh sẽ sớm cảm nhận được sự đủ đầy nơi tâm hồn và hạnh phúc với chính mình.

