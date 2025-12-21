Tôi thất vọng vì thân mật với bạn trai không được như mong đợi

Tôi không thấy thoải mái như mong đợi, không có cảm giác hòa hợp trọn vẹn.

Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều từng yêu và có trải nghiệm thân mật với người cũ. Vì vậy, khi mối quan hệ đủ tin cậy để tiến xa hơn, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Anh là người tử tế, điềm đạm, quan tâm đến tôi theo cách rất chừng mực. Anh nhớ những điều nhỏ, sẵn sàng lắng nghe, không bao giờ thúc ép. Ở bên anh, tôi thấy an toàn. Tôi tin rằng sự gần gũi sẽ là một phần tự nhiên của tình yêu đó.

Nhưng khi chúng tôi thật sự ở cạnh nhau theo cách thân mật nhất, cảm giác lại không giống như tôi từng trải qua trước đây. Không phải là quá tệ nhưng bảo không thất vọng là nói dối. Tôi không thấy thoải mái như mong đợi, không có cảm giác hòa hợp trọn vẹn. Tôi tự nhủ có thể cần thêm thời gian. Anh luôn nhẹ nhàng, hỏi tôi có ổn không, rồi ôm tôi rất lâu sau đó.

Điều khiến tôi phân vân là cả hai đều không "trắng tinh" về mặt trải nghiệm. Tôi biết cảm giác của mình không đến từ những tưởng tượng mơ hồ, mà từ so sánh rất thật với những gì từng có. Tôi không muốn mang chuyện quá khứ ra cân đo, nhưng cũng không thể giả vờ như mình không cảm nhận được sự khác biệt.

Tôi nghĩ đến việc nói ra cảm xúc của mình sau mỗi lần gần gũi để cả hai biết đối phương thấy thế nào và cùng điều chỉnh. Nhưng tôi sợ anh sẽ xấu hổ, tự ti. Anh là người nhạy cảm, luôn muốn làm tốt. Tôi sợ chỉ một lời nói không khéo cũng đủ khiến anh khép mình lại, khiến mỗi lần gần gũi sau này trở nên gượng gạo hoặc thậm chí mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa. Nói ra chuyện này cần rất nhiều tinh tế và dũng khí.

Nhưng nếu không nói ra, sau này anh biết tôi giả vờ thoải mái để khiến anh vui, có thể anh càng giận tôi hơn. Tôi nên làm sao để anh hiểu được đây? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Như Phương