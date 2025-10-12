Tôi thành gánh nặng của đồng nghiệp khi làm việc không hiệu quả

Tôi vẫn làm nhưng luôn trong tâm trạng dằn vặt vì yếu chuyên môn - cái không thể nói học được luôn trong vài tuần hay vài tháng.

Tôi làm công ty này được 5 năm. Trước nay làm mảng viết content marketing và trao đổi khách hàng. Từ khi công ty cập nhật công nghệ AI, việc này đã cắt giảm bớt nhân sự. Tôi được chuyển sang bộ phận Software, chi tiết là báo giá viết phần mềm theo yêu cầu từ các nơi. Khi nhận được yêu cầu báo giá phần mềm do nhân sự chính bên team này vừa chuyển việc, tôi chuyển cho team design trao đổi thời gian hoàn thiện, mức độ khó của việc hoàn thiện và đưa báo giá thô trình lên quản lý, sau đó gửi báo giá cho khách.

Vì không có kiến thức nền IT và biết chút ít về mảng chuyên ngành qua vài năm vừa rồi, việc của tôi luôn trì trệ. Mỗi ngày nhận được hàng chục yêu cầu từ các đơn vị khách hàng trong và ngoài nước, thậm chí các công ty lớn từ Mỹ và châu Âu, tôi luôn bị ngộp và chạy theo công việc, làm ngày làm đêm nhưng vẫn đuối. Báo giá trình lên sếp luôn nhận được nhận xét hời hợt và thiếu sâu sắc trong phân tích, team design phía sau vì thế cũng bị la ó cùng. Nhưng nỗi khổ của những người yếu chuyên môn như tôi đâu phải không biết mà là năng lực chỉ có vậy. Đôi khi bị sếp la vì giá quá bèo, không đủ cover chi phí. Thế nhưng công ty không hiểu sao chưa có ý định tìm người thay thế. Tôi vẫn làm nhưng luôn trong tâm trạng dằn vặt vì yếu chuyên môn - cái không thể nói học được luôn trong vài tuần hay vài tháng.

Tôi luôn thấy là mình là gánh nặng cho đồng nghiệp, team phía sau và cũng là gánh nặng cho quản lý khi gánh luôn phần review và suy nghĩ phân tích thay cho tôi. Có lúc muốn nghỉ việc để công ty tìm người thay thế cho phù hợp nhưng cũng tiếc vì đã nhiều năm cống hiến để có một mức lương gọi là tạm ổn. Nhìn ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp và đôi khi sự thất vọng từ khuôn mặt của người quản lý khiến tôi áy náy. Xin lời khuyên từ các bạn đồng cảm.

Thu Diễm