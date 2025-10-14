Tôi suýt bị chồng đánh vì về ngoại ăn cơm

Nhiều lần bạn bè mời cưới, kể cả bạn thân, tôi cũng không được phép đi, khiến tôi rất ngại với bạn bè.

Tôi lấy chồng từ năm cuối 2019 nhưng có lẽ cuộc sống không trọn vẹn. Đáng lẽ tôi chỉ nên dừng lại ở bé đầu tiên, vậy mà không hiểu sao lại sinh thêm bé thứ hai. Đương nhiên, tôi không hối hận khi sinh con, chỉ hối hận vì đã để con có cuộc sống chưa được tốt đẹp. Chồng bằng tuổi tôi. Có lẽ vì bằng tuổi nên suy nghĩ vẫn trẻ con, hay do tính cách anh như vậy.

Anh không biết chăm lo cho gia đình. Từ ngày tôi sinh bé đầu đến lúc mang bầu bé thứ hai, tiền lương anh không đưa một đồng nào. Tôi đi làm, phải tự lo cho con, lo ăn uống hàng ngày, tiền điện nước... Vậy mà anh đi làm, tiền không đưa cho vợ, chỉ tiêu linh tinh. Ăn uống thì lúc nào cũng ăn ngon, còn tôi không dám ăn ngon vì không có tiền.

Đã thế, những lần tôi về ngoại ăn uống cùng gia đình, nhà ngoại chỉ cách có 2 km, anh cũng không cho đi. Nhiều lần bạn bè mời cưới, kể cả bạn thân, tôi cũng không được phép đi, khiến tôi rất ngại với bạn bè.

Đỉnh điểm là có lần chồng không ở nhà, tôi sang ngoại ăn cơm. Tôi đã nhắn tin báo rồi, vậy mà khi về anh vẫn chửi, suýt đánh tôi. Gần đây, tôi mua hàng trên mạng, ship về đến nơi nhưng anh lấy hàng của tôi bóc ra, phá đi rồi vứt vào sọt rác. Giờ tôi rất muốn ly hôn nhưng sợ không được nuôi cả hai bé nên vẫn chưa thể làm đơn.

Thu Uyên