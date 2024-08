Tôi sẽ ly dị người vợ chat sex với người đàn ông khác

Vợ tôi có cái tâm không tốt nên thích cảm giác lén lút, sai trái, ăn vụng, một tâm hồn đen tối.

Vợ luôn tỏ ra đoan chính với tôi nhưng lại chat sex với người khác

Tôi là người chồng trong bài viết: "Vợ luôn tỏ ra đoan chính với tôi nhưng lại chat sex với người khác". Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn những lời khuyên, lời động viên của các bạn. Thật sự đọc những lời động viên, lời khuyên của các bạn, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Đa phần bình luận của các bạn đều khuyên tôi nên ly dị ngay. Thật ra đây cũng là điều tôi muốn và sẽ làm, tuy nhiên không phải là lúc này. Nguyên nhân, ở bài viết trước tôi có nói nhưng đó chỉ là một phần lý do, là những cảm xúc tạm thời của một người đang gặp vấn đề sức khỏe thôi chứ không phải hoàn toàn chỉ lý do này. Việc tôi gặp vấn đề về sức khỏe, bố mẹ, người thân, đồng nghiệp đều biết hết, đặc biệt phía nhà vợ. Lúc này mà vợ chồng ly dị, chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, dù đưa ra lý do gì cũng không thuyết phục được. Trong lúc chồng bị bệnh cần người chăm sóc, có thể phải phẫu thuật não mà vợ chồng lại ly dị. Thêm vào đó người vợ kia không chắc có giữ kín hay không, cô ta khá hung dữ, ghen tuông nên lúc nóng giận hay có sự việc gì đó bất ngờ, việc vợ tôi ngoại tình khó mà giữ kín.

Nhà vợ rất yêu quý tôi, thậm chí tôi có cảm giác còn hơn cả con ruột và thật lòng tôi cũng yêu quý họ như cha mẹ mình. Có một điều tôi chắc chắn, nếu mọi việc xử lý không khéo, vỡ lở ra, chắc chắn bố vợ tôi sẽ không sống nổi. Nên dù sao tôi cũng sẽ tìm cách giãn dần sự việc, gỡ rối dần dần. Tôi đã suy tính thiệt hơn rất nhiều nên mới đưa ra lựa chọn đó nhưng nói rõ là không còn yêu cô ấy, chỉ là tạm thời không khiến mọi việc phức tạp hơn thôi. Tôi nói rõ là không lợi dụng gì cô ấy, việc này cũng vì cái chung là nhiều. Còn việc tôi cần người chăm sóc, cô ấy muốn thì làm không thì thôi, tôi không bắt buộc, không cần lắm.

Còn việc các bạn nói hàng ngày đối diện với một con người như vậy sẽ nặng lòng, ảnh hưởng tâm lý, bản thân tôi đã xác định rồi thì điều này cũng không ảnh hưởng lắm. Tôi thấy có một ý kiến rất hay, nói nên chia tay nhẹ nhàng, xem nhau như những người bình thường. Tôi cũng dự định làm thế. Khi tình cảm đã không còn, mọi việc sẽ dần lui vào quá khứ. Nỗi đau tuy còn nhưng tôi đã xác định, cảm nhận hết mọi mức độ rồi thì nó cũng chẳng làm tăng thêm được nữa. Tôi không trách cứ hay hận thù gì nữa. Đôi lúc cũng buồn nhưng buồn cho tình người, buồn cho cuộc đời mình thôi, vợ tôi vốn vậy thì chẳng thể khác được.

Minh họa: AI

Khi nào mọi việc có thể xử lý nhẹ nhàng, không gây nghi ngờ, không gây nên biết cố nào cho gia đình hai bên hoặc tôi may mắn vượt qua được sự cố sức khỏe, chắc chắn sẽ ly dị. Không đời nào tôi sống cả đời với một người như vậy. Tôi gặp vấn đề ở não, tạm thời chưa cần phải can thiệp phẫu thuật, triệu chứng thì mình đã nói ở bài viết trước rồi. Nếu phẫu thuậ, theo bác sĩ khả năng thành công khá cao nhưng đã là ở não thì mọi vấn đề đều có thể xảy ra. Cái tôi sợ nhất không phải là chết, mà là gặp biến chứng, không thể tự chăm sóc bản thân được, sợ ảnh hưởng đến người thân. Tôi nói thật lòng chứ không phải nói suông đâu. Vì cách đây khoảng tám năm, tôi từng trải qua một biến cố rất lớn, tai nạn làm tôi chấn thương sọ não. Khi ở trạng thái cận kề giữa tỉnh và mơ lúc tai nạn, tôi cảm nhận được phần nào cái chết.

Có bạn nói tôi sống quá nghiêm túc, làm cho vợ không thoải mái, buộc phải sống trong vỏ bọc cứng nhắc, khi có dịp sẽ bộc lộ những bản năng, ham muốn vốn có của con người, nói tôi không làm vợ thỏa mãn nhu cầu... Thật ra các bạn nói đều có lý, có cơ sở khoa học cả nhưng do bài viết trước tôi không nói rõ nên các bạn không hiểu hết ý tôi. Xin nói thêm tôi là dân công nghệ thông tin, lập trình viên nhưng khá đa tài: thể thao, văn chương, hội họa... Hiện tại tôi còn là giáo viên dạy môn Văn (nghe cũng bất ngờ, lạ đời). Tôi khá hài hước (học trò nhận xét thế), không phải là người khô cứng. Tôi nghiêm túc nhưng là trong công việc, đạo đức, cách làm người, không phải là cứng nhắc hay nghiêm túc trong cả lúc quan hệ vợ chồng đâu.

Trong quan hệ vợ chồng, tôi luôn mong muốn vợ bộc lộ hết tình cảm, con người thật, dành tất cả những điều thầm kín nhất cho chồng. Thậm chí đôi lúc tôi muốn vợ thốt lên những lời thầm kín nhưng các bạn không tin đâu, vợ tôi luôn từ chối, im lặng, thậm chí tỏ ra khó chịu dù tôi cảm nhận được em có cảm xúc, cảm giác cao trào. Sau mọi việc, tôi cố tìm hiểu nguyên nhân và rút ra một điều: tất cả do cái tâm và tình cảm của con người thôi. Về tình cảm, có thể vợ không yêu, thương tôi như em nói nên không muốn thể hiện chứ tôi chưa hề cứng nhắc, gò bó em. Về cái tâm, vợ tôi có cái tâm không tốt nên thích cảm giác lén lút, sai trái, ăn vụng, một tâm hồn đen tối.

Thêm một nguyên nhân nữa mà đa phần phụ nữ ngoại tình đều mắc phải là ảo tưởng và đổ lỗi: ảo tưởng mình có sức hút, lôi cuốn được nhiều đàn ông, tự hào về điều đó một cách đáng khinh. Còn đổ lỗi thì nào là chồng mình không quan tâm, không lãng mạn, không hào nhoáng như những người đàn ông khác mà đâu biết họ đang cố chăm chút vẻ bên ngoài để che đậy cái xấu xa, kinh tởm bên trong, đang chăm chút để dụ những người phụ nữ mộng mơ, ảo tưởng.

Lời kết, tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người một lần nữa và muốn nói một điều: tôi luôn xem trách nhiệm và sự chân thành là điều cốt lõi của một con người nên chắc chắn không bỏ cuộc, không vô trách nhiệm với bản thân, với tình cảm của cha mẹ, người thân. Tôi sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại.

Minh Khang