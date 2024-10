Tôi sẽ không cho ba chồng mượn tiền nữa

Tôi xác định sẽ không cho mượn tiền nữa và không quan tâm, can thiệp chuyện nhà chồng.

Ba chồng hỏi mượn cả tiền dự phòng sinh của tôi

Tôi là tác giả bài viết "Ba chồng hỏi mượn cả tiền dự phòng sinh của tôi". Cảm ơn mọi người đã góp ý với tôi. Sau khi đọc hết các ý kiến, tôi nghĩ có thể do tôi viết ngắn gọn, chưa rõ ý dẫn tới mọi người hiểu nhầm một số nội dung.

Về việc mượn hộ: Ba chồng nhờ vợ chồng tôi đứng tên giấy tờ xe để mượn ngân hàng, ba trả gốc và lãi nhưng hầu như tháng nào cũng trễ, chồng tôi hàng tháng nhắc cũng rất phiền lòng. Năm đó, khi chồng tôi đề cập giúp ba vì ba bị nợ xấu không vay được, tôi đã không muốn giúp vì đứng tên xe cộ rất phức tạp nhưng bị mủi lòng. Tôi biết mình đã sai khi nhận lời và giờ chỉ mong muốn hàng tháng ba đều đặn đóng trả, khoảng 4-5 năm nữa sẽ xong. Đây cũng là bài học cho tôi.

Ba mượn lặt vặt: Thường ba gọi điện mượn chồng tôi, mượn rồi trả, đôi khi trả trễ nhưng vẫn trả. Giờ chỉ còn một món nhỏ chưa trả nhưng ít nên tôi không ý kiến. Ba mượn nhiều người và không trả, cũng có trường hợp họ tới cơ quan em gái chồng yêu cầu trả nếu không sẽ làm bung bét ảnh hưởng công việc. Tôi từng trao đổi với chồng, nếu ba mẹ ốm đau già, vợ chồng sẽ gửi tiền cho ba mẹ nhưng không thể cho mượn kinh doanh được, vì tôi cũng đang kinh doanh cửa hàng riêng, đồng tiền bỏ vào làm ăn rất khó dừng.

Tôi rất sợ ba vỡ nợ (ba từng nợ rất nhiều, phải bán đất trả hết nên nợ xấu nhiều). Dù hiện tại ở riêng nhưng không may kinh doanh không kiểm soát được dẫn tới nợ nần sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới gia đình nhỏ. Tôi đề cập vấn đề này với chồng nhưng không can thiệp sâu vào vấn đề kinh doanh của ông. Tôi xác định sẽ không cho mượn nữa và không quan tâm, can thiệp chuyện nhà chồng.

Thực tế chúng tôi không dư dả, mỗi tháng tiết kiệm được đều mang đi trả nợ nhà. Chồng tôi thuộc típ người an phận, sống yên bình, đi làm hết ngày về sum vầy với vợ con. Anh yêu vợ thương con. Chúng tôi hầu như không có bất hòa gì nhưng lâu lâu tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng bởi những vấn đề bên nội. Vì tôi không quan tâm, hỏi thăm ông bà nên ông gọi điện nhắc và trách chồng tôi. Tôi cũng rất muốn vui vẻ để không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhưng tận sân trong lòng không thể giả vờ vui được. Mỗi khi ba mẹ ra nhà chơi, tôi vẫn tiếp đón và nói chuyện nhưng từ lâu không thể tự gọi điện về hỏi thăm ông bà. Tôi viết bài mong được góp ý xem liệu mình có phải bị tâm lý không.

Như Quỳnh