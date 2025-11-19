Tôi rất căng thẳng vì phải đi qua nghĩa địa mỗi ngày đi làm về

Đêm đến muốn chở con đi dạo, tập thể dục, ăn uống hoặc mua đồ cấp thiết, tôi không dám đi, chồng chở thì tôi mới đi.

Tôi là nữ, 36 tuổi, có hai bé: 8 tuổi và 6 tuổi. Lúc hai bé đang ở độ tuổi mầm non, vợ chồng tôi mua được mảnh đất ngoại ô thành phố. Lúc đó việc ở trọ hay thuê nhà rất vất vả cho gia đình có con nhỏ nên vợ chồng quyết định xây nhà để hai bé sinh hoạt thoải mái. Đúng là làm nhà xong, việc hai bé gần nhau có được không gian thoải mái chơi nhảy, sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ cực kỳ thoải mái.

Thời điểm đó có bà phụ chăm và trường mầm non gần nhà nên chúng tôi đỡ vất vả, dù tôi đi làm xa gần 20 km. Tôi chịu cực đi làm nắng mưa xa xôi, nhưng khi các bé vào cấp một, thật sự tôi càng stress. Hai bé đi học hơi xa trường, tôi đi làm xa, nhà ở đây được không khí yên tĩnh, hàng xóm vui vẻ.

Tôi ở ngoại ô rất giống ở quê, vẫn còn ruộng lúa, nhiều nhà còn nuôi bò. Khu dân cư tôi ở phải đi qua nghĩa địa, ở đây vẫn còn mai táng. Đi làm về tối tôi rất sợ, tầm 8h tối mà tôi đi về là phải gọi chồng xuống đón. Tôi cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần đi qua, tôi rất căng thẳng. Đêm đến muốn chở con đi dạo hay muốn tập thể dục, ăn uống hoặc mua đồ cấp thiết, tôi không dám đi, chỉ có chồng đi hay chở đi thì tôi mới đi.

Ở đây bất tiện nữa là đặt đồ ăn, phí ship đắt, nhiều khi ngang tiền đồ ăn nên tôi không đặt; Hoặc đặt xe công nghệ cũng vậy, tôi không sử dụng được vì phí đắt. Hiện tại tôi chưa có khả năng đổi nhà khác, mà việc ở đây khiến tôi bí bách và không thoải mái. Nhiều khi tôi muốn con đường mình đi không khiến tôi sợ, dù nhà xa tôi cũng chấp nhận, nhưng hiện tại nhà tôi ở phải đi qua nghĩa địa nên không thay đổi được. Tôi mong nhận được chia sẻ của mọi người.

