Tội phạm tham nhũng, chức vụ giảm hơn 17% so với năm trước

Các loại tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, trật tự xã hội và môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đều giảm so với năm trước, lần lượt 28,9, 12,1% và 48,1%.

Sáng 9/12, khi Quốc hội nghe báo cáo và thẩm tra về công tác phòng chống tội phạm, hoạt động tòa án, viện kiểm sát năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã cho biết các kết quả nêu trên.

Tuy nhiên, tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu lại xuất hiện nhiều thủ đoạn mới. Số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng cao. Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn.

Trong năm qua, ngành công an đã mở 9 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công tác điều tra đạt 81,3%, trong đó riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều đạt hơn 90%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm về an toàn thực phẩm, lực lượng công an đã tăng cường phòng chống và mở các đợt cao điểm, góp phần lập lại trật tự xã hội, ổn định thị trường hàng hóa trong nước và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo báo cáo, số vụ phạm tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông cũng giảm hơn 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài xây dựng mô hình liên ngành phòng chống lừa đảo trực tuyến, công an đã tổng rà soát để làm sạch thuê bao di động, tài khoản ngân hàng. Nhiều trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan vi phạm pháp luật bị ngăn chặn.

Ở lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an đã ban hành đề án kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm kéo giảm số vụ cháy nổ. Tuy nhiên, thực tại vẫn còn một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ngoài những kết quả đạt được, báo cáo còn chỉ ra nhiều hạn chế như tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Hoàng Phong

Trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, tạm giữ, tạm giam còn xảy ra vi phạm. Vi phạm hành chính cũng diễn ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sản xuất, buôn bán hàng giả. "Xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man, mất nhân tính, giết nhiều người do mâu thuẫn tình cảm, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân", báo cáo thẩm tra nêu.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp còn cho rằng một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, thậm chí còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi.

Báo cáo Quốc hội trước đó, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết năm 2025, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kéo giảm hầu hết các loại tội phạm. Ngành công an đang khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông đạt nhiều kết quả tích cực. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam còn xảy ra.

Nguyên nhân chủ yếu là văn bản pháp luật vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện; Công tác tuyên truyền chưa đến được nhiều với đối tượng; trang bị, phương tiện của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sơn Hà - Phạm Dự