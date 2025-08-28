Tội phạm ở Washington giảm mạnh sau chiến dịch siết an ninh của ông Trump

Thị trưởng Muriel Bowser nói quyết định điều cảnh sát liên bang tuần tra Washington giúp kéo giảm tội phạm, nhưng không ủng hộ triển khai đặc vụ ICE và vệ binh.

"Chúng tôi vô cùng trân trọng quyết định bổ sung cảnh sát, tăng cường năng lực cho sở cảnh sát thành phố", Thị trưởng Muriel Bowser nói tại họp báo ngày 27/8, bình luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump khi điều động lực lượng hành pháp liên bang tăng cường tuần tra ở thủ đô tháng này.

Bà nhấn mạnh rằng tình trạng trộm và cướp ôtô, vốn là loại tội phạm "gây ám ảnh nhất" ở Washington năm 2023, đã giảm mạnh. Trong 20 ngày kể từ khi chính quyền liên bang tiếp quản công tác an ninh trật tự ở thủ đô, số vụ cướp xe giảm 87% so với cùng kỳ năm trước, còn tổng số trường hợp phạm tội giảm 15%.

"Tình trạng cướp xe, sử dụng súng, giết người và cướp của đều giảm. Cộng đồng trở nên an toàn hơn và người dân cảm thấy yên tâm hơn. Đợt tăng cường lực lượng an ninh này có ý nghĩa rất lớn", bà Bowser nói, bổ sung rằng mình thường xuyên liên lạc với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Đặc vụ FBI, đặc vụ liên bang và cảnh sát Washington tuần tra đường phố tối 10/8. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Bowser cho biết bà đã trao đổi trực tiếp với ông Trump cùng ngày, song không tiết lộ chi tiết.

Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ kéo dài thời hạn triển khai lực lượng hành pháp liên bang ở Washington vượt quá 30 ngày, bà Bowser từ chối trả lời.

"Chúng tôi muốn địa phương được trao quyền kiểm soát hệ thống an ninh công cộng, kể cả quyết định triển khai sĩ quan. Sau 30 ngày, thành phố vẫn cần thêm cảnh sát, nhưng số này cần đến từ những lực lượng thường xuyên phối hợp với chúng tôi như Cơ quan Chống Ma túy (DEA), Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá và Súng (ATF) hay Cục Điều tra Liên bang (FBI)", bà nói.

Bowser khẳng định để giải quyết tận gốc tình trạng tội phạm ở Washington, Sở Cảnh sát thủ đô cần tuyển thêm ít nhất 500 sĩ quan trong vài năm tới. Cảnh sát trưởng Pamela Smith bổ sung rằng lực lượng liên bang đã giúp ích đáng kể và có thể là giải pháp dài hạn mỗi khi tỷ lệ tội phạm tăng đột biến.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser họp báo ngày 27/8. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, Thị trưởng Washington bày tỏ không đồng tình với quyết định triển khai đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng binh sĩ Vệ binh Quốc gia từ các bang khác đến thủ đô.

"Điều không hiệu quả chính là sự đứt gãy niềm tin giữa cảnh sát và cộng đồng, đặc biệt khi có sự hiện diện của các đặc vụ ICE bịt kín mặt và lính vệ binh từ bang khác", bà Bowser nói.

Theo số liệu của Nhà Trắng, từ khi bắt đầu chiến dịch ngày 7/8, cảnh sát và lực lượng liên bang đã bắt 1.170 người, trong đó có 40 người nhập cư bất hợp pháp có nhiều tiền án. Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers cho rằng người dân Mỹ mong đợi lãnh đạo ưu tiên an toàn hơn chính trị.

"Hành động quyết liệt của Tổng thống Trump đã nhanh chóng làm giảm tội phạm bạo lực và loại bỏ hơn một nghìn tội phạm khỏi đường phố thủ đô", Rogers nhấn mạnh.

Thanh Danh (Theo NBC, AP)