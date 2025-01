'Tội phạm đường phố ở TP HCM hầu hết đều bị bắt'

Theo đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP HCM, tội phạm đường phố như cướp, cướp giật gần như đều được khám phá, nhiều nghi phạm bị bắt chỉ sau vài giờ.

Tình hình tội phạm trong năm qua được kéo giảm là kết quả nổi bật của Công an TP HCM, đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá là một trong 10 Dấu ấn nổi bật năm 2024 của TP HCM, đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết, chiều 5/1.

Phó giám đốc Công an TP HCM Nguyễn Đình Dương (trái) thông tin về công tác năm 2024. Ảnh: Quốc Thắng

Theo ông Dương, trong năm qua, Công an TP HCM đã triển khai nhiều biện pháp, đổi mới các hình thức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Việc này để người dân ý thức cảnh giác, phòng tránh nhiều hơn.

Kết quả là số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 7,24% so với năm 2023. Đặc biệt, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được kéo giảm sâu hơn 21,6%.

Nói rõ hơn về tình hình tội phạm đường phố được kéo giảm sâu, đại tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM, cho biết tỷ lệ khám phá các vụ án này rất cao. Trong đó, án Cướp giật tài sản xảy ra 465 vụ (giảm 161 vụ), lực lượng đã khám phá 448 vụ (tỷ lệ 96,34%). Án Cướp tài sản xảy ra 101 vụ (giảm 12 vụ, tương đương 10,62%), đã điều tra khám phá 100 vụ (chiếm 99%); Trộm cắp tài sản có 2.108 vụ (giảm 746 vụ, tương đương 26,14%).

Trong thời gian tới, chủ trương của Công an TP HCM là tập trung đánh mạnh vào loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, thí điểm mô hình xem mỗi vụ trộm cắp là một vụ trọng án để tập trung điều tra. "Việc này là để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản", đại tá Ngọc cho hay.

Các vụ đánh nhau trên đường đều do cái tôi quá lớn

Liên quan đến nhiều vụ đánh người do va quẹt xe, đuổi đánh nhau trên đường hoặc ẩu đả trong các cuộc thi đấu thể thao, đại tá Nguyễn Đình Dương cho rằng "tất cả đã cho thấy người vi phạm thể hiện cái tôi quá lớn, thiếu kiềm chế".

Hôm 2/11, Công an quận 1 bắt Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) và vợ Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi) vì đánh người tại trung tâm thành phố; trước đó bắt Quách Minh Nhựt (33 tuổi) - tài xế ôtô đánh người tới tấp trước Bệnh viện Từ Dũ... Hay mới đâ Công an quận Tân Bình bắt khẩn cấp cựu tuyển thủLê Sỹ Mạnh, 41 tuổi, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng do có hành vi đấm đá trọng tài ở giải phong trào đồng hương...

"Chúng ta phải cảnh tỉnh, bởi ngay sau khi sự việc xảy ra mà cơ quan pháp luật xử lý thì hối hận đã muộn. Khi tham gia giao thông hoặc quan hệ mâu thuẫn ngoài xã hội thì hết sức chú ý, phải chấp hành quy định pháp luật", đại tá Nguyễn Đình Dương khuyến cáo.

Hai vợ chồng đánh người sau va chạm giao thông ở quận 1. Ảnh cắt từ video

Theo đại tá Phạm Đình Ngọc, lãnh đạo Công an TP HCM đã chỉ đạo nhận diện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, nơi công cộng và xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người dân. Vì thế, thời gian qua, ngay khi tiếp nhận các vụ việc, cảnh sát đã vào cuộc rất nhanh, xử lý nghiêm.

"Va chạm xảy ra dù là lỗi vô ý hay cố ý, thì đều có pháp luật xử lý theo quy định. Mọi người không thể tự ý xử lý để phải chịu trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình", ông Ngọc nói.

Quốc Thắng