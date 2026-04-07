Tội phạm công nghệ cao 'có xu hướng' dạt sang Việt Nam

Hà NộiSau khi bị Campuchia và các quốc gia truy quét mạnh, các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng dạt sang Việt Nam để hoạt động.

Từ 15/12/2025 đến 14/3, Công an thành phố Hà Nội phát hiện 3 vụ việc với 58 người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng hay nhập cảnh trái phép.

Theo công an, sau khi bị các nước "đánh mạnh", kẻ cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo đàn em câu kết với người Việt Nam tìm thuê chung cư cao cấp trong khu vực thường có người nước ngoài sinh sống, làm việc.

Có địa điểm, nhóm cầm đầu bố trí một người nước ngoài giữ vai trò quản lý ở Việt Nam. Sau đó, chúng làm thủ tục đưa người nước ngoài nhập cảnh dưới hình thức xin visa du lịch.

Khi hệ thống vận hành, chúng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc với nạn nhân ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhóm này không lừa người Việt Nam để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam.

Quá trình hoạt động, nhóm tội phạm còn lập các công ty chứng khoán quốc tế để làm bình phong. Chúng hoạt động theo các nhóm nhỏ, phân tán, không tụ lại một địa điểm cố định mà định kỳ thay đổi.

Khám xét nơi làm việc của các nghi phạm tại một vụ án lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp

Gần đây nhất, đêm 15/1 tại khu đô thị cao cấp ở xã Sơn Đồng, Hà Nội, công an phát hiện 7 công dân Hàn Quốc và một người Trung Quốc đang lưu trú không hộ chiếu, thị thực theo quy định. Trong biệt thự họ sinh sống, công an ghi nhận hàng chục máy tính, điện thoại đang được sử dụng để phục vụ chiêu trò mạo danh lừa tiền.

Họ khai, chọn các khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Việt Nam để đặt "đại bản doanh" nhằm trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng cả hai nước. Một nghi phạm Hàn Quốc thừa nhận nhập cảnh Việt Nam không phải để du lịch mà tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. "Các nạn nhân nhắm đến là người đang sinh sống tại Hàn Quốc", anh ta khai.

Cũng tại Hà Nội, từ tháng 8/2025 đến 2026, nhóm người Trung Quốc và Nhật Bản đã tập trung tại Hà Nội để xây dựng kịch bản giả danh cán bộ cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án gọi điện thoại lừa tiền người ở Nhật Bản.

Nhà chức trách ước tính, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Một số tang vật bị thu giữ ở Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây cũng bắt hai người quốc tịch Trung Quốc là Bi Shuang và Cui Feiyang, đều 28 tuổi, dùng mạng xã hội WeChat tìm kiếm các nạn nhân có nhu cầu giao dịch tài sản giá trị lớn. Ngày 8/1, hai nghi can đóng giả người cần đổi tiền ảo USDT sang tiền đồng để hẹn gặp anh Liu Wei.

Sau khi nhận 120 triệu đồng, Bi Shuang lấy lý do rời đi trước, còn Cui Feiyang đưa nạn nhân đến quán trên đường Hàn Thuyên, phường Kinh Bắc. Lợi dụng sơ hở khi ăn uống, Cui Feiyang lẻn ra cửa sau bỏ trốn.

Cùng kịch bản này, ngày 26/1, hai người hẹn gặp anh Wang Chang Liang tại một quán cà phê để mua 3 chiếc iPhone với tổng giá trị khoảng 93 triệu đồng. Sau khi lấy máy với lý do đi kiểm tra, chúng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân đến quán ăn trên để tẩu thoát.

Phạm Dự