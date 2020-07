Tội phạm bạo lực gia tăng trong nắng nóng?

MỹNhiệt độ tăng cao có thể kéo theo sự hung hăng và hành vi bạo lực của cá nhân, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Southern California nhận định.

Trong nghiên cứu về tác động của nhiệt độ tới tội phạm được công bố vào tháng 6/2019, các nhà khoa học lấy dữ liệu từ biên bản tội phạm, số vụ bắt giữ, và hồ sơ cuộc gọi trình báo trong năm 2010-2017 của Phòng Cảnh sát thành phố Los Angeles – phòng cảnh sát lớn thứ ba nước Mỹ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trong những ngàynhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 29,4 độ C, số vụ phạm tội nói chung và tội phạm bạo lực nói riêng lần lượt tăng 2,2% và 5,7% so với ngày nền nhiệt dưới ngưỡng này.

Đặc biệt, yếu tố nhiệt độ chỉ ảnh hưởng tới tội phạm bạo lực mà không tác động tới số vụ phạm tội xâm phạm tài sản (ví dụ trộm cắp hoặc làm giả giấy tờ). Điều này phù hợp với dữ liệu cho thấy nhiệt độ cao khiến con người trở nên hung hãn hơn, theo Washington Post.

Đây không phải nghiên cứu đầu tiên chỉ ra khả năng có mối liên hệ giữa nhiệt độ và tội phạm bạo lực. Nghiên cứu năm 2017 do Journal of Urban Health thực hiện sau khi phân tích dữ liệu tội phạm năm 2006-2015 của thành phố Philadelphia cũng cho thấy số vụ tội phạm bạo lực và hành vi gây rối trật tự gia tăng khi nhiệt độ ngoài trời ấm hơn.

Năm 2014, báo cáo của Cục Thống kê tư pháp ghi nhận trong năm 1993-2010, số vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra vào mùa hè nhiều hơn tất cả các mùa khác. Đồng thời, số vụ hiếp dâm và tấn công tình dục trong mùa hè cao hơn trong mùa thu-đông.

Năm 2018, The New York Times chỉ ra trung bình mỗi ngày nóng (nhiệt độ trên 29,4 độ C) số nạn nhân thương vong do nổ súng của 9 thành phố tại Mỹ có xu hướng tăng gấp khoảng 1,5 lần so với ngày lạnh (dưới 10 độ C). Nguyên nhân do được cho là thời tiết ấm hơn sẽ khiến người dân có xu hướng ra ngoài nhiều hơn, đồng nghĩa với việc khả năng xảy ra các cuộc đụng chạm dẫn tới bạo lực cũng lớn hơn.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Southern California, một số nghiên cứu đã cho thấy trong môi trường được kiểm soát (như phòng thí nghiệm), sự hung hãn và hành vi bạo lực của đối tượng nghiên cứu có dấu hiệu gia tăng nếu nhiệt độ cao. Nhiệt độ quá cao còn có thể làm giảm kiểm soát bản thân.

Quốc Đạt (Theo New York Times, Washington Post, New York Post)