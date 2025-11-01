Tôi phải xin lỗi vợ sau hai ngày tự cầm tiền chi tiêu gia đình

Tôi từng bảo vợ tiêu gì mà nhiều thế, vậy là hôm sau cô ấy cho tôi cầm tài chính, chi tiêu được hai hôm, tôi phải xin lỗi vợ.

Bài viết Tôi nghẹn đắng khi chồng nói 'anh đang nuôi em' nhận được nhiều quan tâm từ độc giả. Trong những bình luận bên dưới bài viết, có nhiều độc giả đã chia sẻ câu chuyện riêng của bản thân. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật.

Nhờ vợ ở nhà chăm con, tôi có thể 'bay nhảy' kiếm tiền

Tôi chẳng có lời khuyên vì tôi là đàn ông nhưng đã bị vợ nói vài lần, sau 40 năm bên nhau vẫn nói: "Tôi là kẻ ăn bám nên ông coi thường tôi hả", dù tôi chưa bao giờ có điều đó trong suy nghĩ, chỉ là nhiều khi vợ bức xúc nên nói vậy. Nhờ vợ ở nhà mà tôi có thể bay nhảy kiếm tiền vì cô ấy chăm lo con cái, bố mẹ tôi đến khi hai ông bà cùng đi xa. Giờ con cái lớn kiếm tiền nuôi thân mà cô ấy vẫn cơm nước, lo gia đình. Vậy tiền ta làm ra nghĩa lý gì nếu gia đình không êm ấm và hạnh phúc. (tieunho1967)

Phụ nữ ở nhà chăm con thường do lười biếng hoặc ngại va chạm xã hội

Tôi cũng hai con, không có nội ngoại chăm khi sinh, hai vợ chồng chia công việc ra chăm. Ngày xưa kinh tế đủ sống nên chỉ thuê giúp việc một tháng, bắt đầu tháng thứ hai tôi tự chăm. Con sáu tháng, tôi kiếm chỗ uy tín giữ cho tới khi 12 tháng tuổi, tôi gửi vào trường công lập. Sáng chồng đưa hai con đi học rồi đi làm, tôi chỉ việc đi làm nhưng trưa về đi chợ nấu cơm, nghỉ tí đi làm chiều. Tôi đi làm tiếp hết giờ thì rước con, có khi còn đi chợ nấu cơm nếu đồ ăn hết. Khi chồng đi công tác, một mình vừa đi làm vừa lo hai con. Tôi còn tranh thủ cuối tuần và buổi tối đi học thêm hai bằng đại học và một bằng thạc sĩ (có khi ẵm con đi học), hiện tại kinh tế thoải mái, có nhà. Phụ nữ chỉ ở nhà chăm con không đi làm đa số ngại va chạm ngoài xã hội, một số lười biếng, chồng nói vài câu lại tự ái. Nên đi làm để chồng san sẻ việc nhà, việc chăm con, phụ nữ tự chủ được tài chính. (Lê Hoàng Gia Phú)

Tôi bảo 'anh không nuôi có người khác nuôi ngay' khi chồng nói đang nuôi tôi

Tôi ở nhà chồng nuôi 15 năm rồi, thi thoảng chồng tôi vẫn nói như chồng tác giả, nhưng tôi đáp trả luôn: "Anh không nuôi có người khác nuôi ngay. Anh không thích làm ông chủ thì cứ buông tay đi thử xem". Hạ cái tôi xuống, sống biết đủ sẽ hạnh phúc. Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi, còn tùy bạn lựa chọn. (tzypm9jhf4)

Tôi phải xin lỗi vợ sau khi tự cầm tiền chi tiêu gia đình hai hôm

Tôi từng bảo vợ tiêu gì mà nhiều thế, vậy là hôm sau cô ấy cho tôi cầm tài chính, chi tiêu được hai hôm, tôi phải xin lỗi vợ vì không thể tính toán được mà lại đau đầu thêm. Đã là vợ chồng rồi nên cùng nhau san sẻ công việc, ai kiếm tiền, ai chăm con cũng đều là vun đắp gia đình, vì con cái cả thôi. (buithithanhthom1995)