Tôi nói những khuyết điểm của người khác chỉ để họ tốt lên

Tôi là tác giả bài: "Tôi không thể im lặng trước những khuyết điểm của bạn bè". Tôi đã hạn chế đến mức tối đa việc nói sau lưng cũng như góp ý cho người khác.

Xin hỏi thêm, các bạn chỉ trích tôi ở trên này có dám cam đoan là chưa từng nói xấu ai? Tôi dám chắc chắn ai trong chúng ta cũng có lúc nói xấu người khác, không ít thì nhiều. Lúc tụ tập, túm 5 tụm 3 lại thế nào các bạn chẳng bình luận người này người kia. Vì vậy các bạn đừng cho rằng tôi như kẻ xấu xa; vấn đề chúng ta nói với mục đích gì: nói để chỉ trích, phán xét, buôn chuyện hay vì lý do nào khác.

Như tôi đã nói ở bài trước: "Đối với bạn bè, tôi vừa nói sau lưng họ nhưng cũng góp ý trước mặt để họ tốt đẹp lên". Mục đích nói xấu của tôi là mong họ tốt lên chứ không phải để hạ thấp họ rồi nâng mình lên hoặc nói cho sướng miệng. Ví dụ, cô bạn thân tôi có chồng và hai con; nhan sắc bạn không đẹp, không chịu đầu tư trang phục, không chăm sóc vẻ ngoài, nhìn bạn rất xồ xề và luộm thuộm. Tôi lo ngại bạn sẽ bị chồng chán. Ai cũng thấy điều đó nhưng chỉ tôi muốn bạn tốt lên, tự tin hơn, để bạn được chồng yêu hơn. Tất nhiên tôi có nói sau lưng bạn nhưng đồng thời cũng góp ý thẳng với bạn.

Ngoài ra tôi có cô bạn hơi thân cùng lớp, bạn hay than vãn là chưa lấy được chồng dù nghề nghiệp và tài chính tốt hơn tôi. Nhan sắc bạn trung bình, gương mặt quá nhiều khuyết diểm, răng vẩu, bụng to, ăn mặc lôi thôi, bê bối... Tôi là phụ nữ mà còn không chịu được thì làm sao đàn ông chịu được. Đa phần bạn bè xung quanh đều nói những câu an ủi rất giả tạo, đại loại như "từ từ duyên sẽ tới". Nói mấy câu đãi bôi như vậy đâu giúp bạn đẹp lên, lấy được chồng. Bạn không yêu cầu góp ý nhưng tôi nhận thấy bạn có vấn đề nên nói để bạn biết mà chăm sóc vóc dáng, ăn mặc đẹp lên, gương mặt nên chỉnh lại chút.

Có thể các bạn nói tôi bao đồng nọ kia, khuyết điểm của họ liên quan gì đến mình, người ta không yêu cầu góp ý thì đừng làm; thế nhưng tôi muốn người ta tốt lên có gì sai đâu? Tôi luôn trao đi giá trị tích cực, cũng chỉ mong người khác tốt lên. Giờ họ tự ái khi tôi góp ý nhưng sau này họ gặp bất lợi, rắc rối vì những khuyết điểm đó thì cũng muộn rồi. Lúc đó có khi họ lại hối hận là tại sao không nghe lời tôi sớm.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc