Tôi nghi ngờ con trai là con của vợ và cậu bạn thân

Cậu ta không lập gia đình, vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ tôi trong nhiều năm.

Tôi 35 tuổi, có gia đình êm ấm, được nhiều người ngưỡng mộ với người vợ đảm đang và cậu con trai 5 tuổi. Vợ tôi là người phụ nữ tháo vát, khéo léo trong giao tiếp. Xung quanh cô ấy có nhiều mối quan hệ tốt, đặc biệt là một cậu bạn thân từ thời đại học. Cậu bạn này thành đạt, độc thân và được vợ tôi nhận làm cha đỡ đầu cho con trai chúng tôi. Trong suốt những năm qua, cậu ta vẫn thường xuyên qua lại nhà tôi, thỉnh thoảng mua đồ chơi cho con và đối xử với gia đình tôi khá hào phóng. Tôi là người khá thoải mái, tôn trọng các mối quan hệ của vợ nên chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn coi cậu ta như người quen thân trong nhà.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến cuối tuần trước. Vợ tôi đưa con về ngoại chơi và để quên chiếc máy tính bảng cũ ở nhà. Đây là thiết bị cô ấy từng dùng nhiều năm trước nhưng nay chỉ thỉnh thoảng mở lên cho con xem hoạt hình. Khi tôi đang dọn dẹp phòng khách thì màn hình máy tính bảng sáng lên với thông báo tin nhắn từ một ứng dụng trò chuyện có cài mật khẩu riêng mà cô ấy chưa đăng xuất. Người gửi là cậu bạn thân kia nên tôi chú ý.

Ngay lúc đọc những tin nhắn đó, tôi thực sự choáng váng. Nội dung không còn là những lời hỏi thăm bình thường giữa bạn bè. Lịch sử tin nhắn kéo dài từ trước khi chúng tôi kết hôn đến tận bây giờ, cho thấy mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn mức tôi từng nghĩ. Qua những đoạn trao đổi riêng tư, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng họ đã có mối quan hệ tình cảm từ lâu. Đau đớn hơn, có những tin nhắn nhắc đến việc chăm sóc đứa trẻ và tiền bạc khiến tôi hoang mang về thân phận thật sự của con trai mình.

Những tin nhắn đó cho thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn giản. Cậu ta không lập gia đình, vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ tôi trong nhiều năm. Nhìn lại, tôi bắt đầu thấy mình quá vô tư khi để mọi thứ diễn ra tự nhiên như vậy, trong khi người bạn này thường xuyên có mặt trong gia đình tôi với tư cách cha đỡ đầu của con.

Tôi ngồi lặng trên ghế sofa rất lâu, đầu óc rối bời. Nhiều chuyện trong quá khứ dần hiện ra: sự quan tâm đặc biệt của cậu bạn dành cho con, những lần qua lại thân thiết giữa hai người, và cả những chi tiết mà trước đây tôi không để ý. Tôi chưa nói gì với vợ vì quá thương đứa trẻ. Nếu làm lớn chuyện, gia đình này có thể tan vỡ và người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là con.

Hiện tại tôi đang rất giằng xé. Một bên là tình cảm dành cho đứa trẻ mà tôi đã nuôi nấng suốt 5 năm, một bên là sự thật mà tôi chưa dám đối diện. Tôi đang suy nghĩ có nên đi xét nghiệm ADN để biết rõ mọi chuyện hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hoàng Phong