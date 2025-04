Tôi nghi ngờ bản thân sau bốn mối tình thất bại

Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào cho người khác, vậy mà đường tình duyên trắc trở, lần nào cũng tự nhủ duyên chưa đến, cưỡng cầu cũng không được.

Mấy hôm nay, tôi đọc được bài viết: "Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai" của một chị 29 tuổi, tôi thấy mình gần giống chị. Tôi 28 tuổi, độc thân, làm việc ở quê với mức thu nhập cơ bản. Theo mọi người nhận xét, tôi là kiểu con gái dễ thương, ngoan hiền, truyền thống, có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Lúc nhỏ vì sợ ba mẹ buồn lòng nên tôi luôn chăm lo học hành, không tính chuyện yêu đương. Hết thời đại học, tôi vẫn không có mảnh tình vắt vai nhưng luôn ôm giấc mộng màu hồng là tìm được người đối xử chu đáo và thương yêu mình thật lòng.

Ra trường, tôi đi làm tại một công ty và gặp người làm mình xiêu lòng. Anh lớn hơn tôi một tuổi, chủ động tiếp cận, hỗ trợ tôi trong công việc, trong những chuyến đi du lịch của công ty. Tôi tìm hiểu thì phát hiện anh đã có bạn gái. Bạn gái anh đi xuất khẩu lao động tại Nhật, hai người trong trạng thái gọi là tạm thời chia tay. Lúc đó sếp của tôi là dì của anh, sếp nửa đùa nửa thật luôn gán ghép tôi với anh. Liên quan đến công việc, anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều theo sự điều phối của cấp trên. Ngoài ra, anh đối xử với tôi chu đáo vượt mức đồng nghiệp bình thường. Tôi cũng có tình cảm vượt mức đồng nghiệp với anh nhưng luôn vướng mắc chuyện anh và bạn gái đã chấm dứt thật sự hay chưa.

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất, cả nhà tôi là F0, tôi trở thành F1, vì một dự án quan trọng nên sếp đồng ý cho tôi ở lại một phòng riêng biệt. Tôi làm việc bằng laptop, hoàn toàn cách ly với đồng nghiệp và định kỳ một tuần sẽ có nhân viên y tế test nhanh Covid-19. Tôi hoàn toàn suy sụp vì lo cho sức khỏe của ba mẹ và em gái. Đồng nghiệp và anh đã luôn hỗ trợ tôi, anh lo cho tôi các nhu yếu phẩm cần thiết ngay khi tôi chưa mở lời.

Anh mua đồ ăn sáng, nấu cơm trưa, cơm chiều cho tôi, tôi có chủ động chuyển khoản anh hai triệu đồng. Buổi tối, tôi luôn khóa cửa cẩn thận. Tôi ở công ty một tháng, rất may không bị nhiễm Covid, gia đình bình an, tôi cố gắng xem anh như một người anh trai, cũng là ân nhân của mình. Lúc anh nghỉ việc, phát hiện ra thực sự có tình cảm với tôi, anh bày tỏ, tôi dùng hết lý trí để từ chối vì anh và bạn gái đã quay lại. Anh tìm cách gặp tôi, tôi chặn mọi liên lạc từ anh, mối tình thầm lặng mấy năm của tôi đã kết thúc như vậy.

Sau này, tôi tham gia hoạt động cộng đồng, gặp một người lớn hơn mình 4 tuổi. Sau hai tháng theo đuổi, anh tỏ tình và tôi đồng ý. Hôm nào anh rảnh thì nhắn tôi 20h anh sẽ sang chở tôi đi chơi, tôi luôn trong trạng thái chờ anh và thông cảm vì tính chất công việc của anh. Tôi và anh gặp nhau uống nước, tâm sự, hôm anh trả, hôm tôi trả và quen nhau một năm chỉ dừng lại ở những cái nắm tay. Tôi thấy có gì đó vướng mắc nhưng nghĩ anh là người đàng hoàng, tử tế. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, nhà anh muốn bước tới nhưng anh luôn phớt lờ. Tôi nhận thấy mình không hề quan trọng với anh, có cũng được, không có cũng chẳng sao, có lẽ anh thuộc cộng đồng LGBT. Tôi đề nghị chia tay, anh không một lời níu kéo, cũng không trả lời tin nhắn cuối cùng của tôi.

Lúc tôi chưa hết thất vọng và đau buồn vì cuộc tình này, bỗng xuất hiện một người như "định mệnh", anh kết bạn Facebook với tôi, giao diện là một người đàng hoàng, sáng láng. Anh có khiếu hài hước, luôn khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên thú vị, anh bảo sẽ về quê gặp tôi. Tầm vài ngày sau những cuộc trò chuyện vui vẻ, anh bảo tôi làm nhiệm vụ giúp anh, đăng nhập bằng tài khoản của anh để đẩy các sản phẩm trong một sàn giao dịch lên, hoa hồng sẽ rót về tài khoản của anh. Tôi nghe có mùi lừa đảo nhưng lúc đó tâm lý đang không vững, vẫn dùng laptop đăng nhập làm nhiệm vụ.

Anh chụp màn hình tài khoản anh có hơn 300 triệu đồng. Trước khi làm nhiệm vụ, anh phải chuyển cho bên kia tầm 25 triệu đồng, làm xong sẽ nhận lại 25 triệu đồng và hơn 800 nghìn đồng của nhiệm vụ hôm đó. Anh khen tôi làm nhiệm vụ kiếm được nhiều tiền hơn hàng ngày anh vẫn làm. Tôi hỏi anh lần nào cũng chuyển số tiền lớn như vậy, anh không sợ bị lừa à. Anh cố thuyết phục tôi là không có lừa đảo ở đây. Hôm sau, anh chụp màn hình email về nhiệm vụ cặp đôi, nói bóng gió ước có người làm nhiệm vụ tình yêu cùng anh. Tôi nhắn tin trả lời: "Chắc đây mới hẳn là mục đích của anh nhỉ", sau đó chặn luôn. Bởi vậy khi một người bị lừa, không hẳn do họ thiếu kiến thức, mà do họ đang bị những thứ khác chi phối, không đủ tỉnh táo để cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo được nhắc đến hàng ngày trên mạng xã hội, báo đài.

Gần đây, bà của tôi có giới thiệu cho một bạn cùng tuổi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Tuy nhiên, sau lần gặp mặt đầu tiên, bạn ấy thú nhận từng cưới vợ được một năm và đã ly hôn. Tôi thực sự bị sốc vì bà và bạn đã che giấu chuyện này. Bà tôi thấy bạn ấy tốt và muốn hai đứa từ từ vun đắp tình cảm sâu đậm, chuyện đổ vỡ để nói sau. Bạn ấy mong muốn được tiếp tục làm bạn, tôi đồng ý nhưng sau đó cũng không chủ động liên lạc. Tôi không biết bản thân có quá cứng nhắc trong câu chuyện này không? Tôi tự nhận thấy mình là người sống tình cảm, có lòng tự trọng, chung thủy, biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc người khác, không đòi hỏi quà cáp hay tiền bạc từ người yêu.

Tôi đi chơi thường về trước 22h do nghĩ đến an toàn của bản thân, về trễ hơn cũng không sao. Tôi không giỏi như chị 29 tuổi trong bài viết kia, nhưng cũng luôn học hỏi, cố gắng phấn đấu trong công việc. Tôi biết không ai hoàn hảo, riêng tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót nên không đặt ra một tiêu chuẩn nào cho người khác, vậy mà đường tình duyên vẫn trắc trở, lần nào cũng tự nhủ do duyên chưa đến, cưỡng cầu cũng không được. Tôi sẵn sàng sống độc thân nhưng cũng mủi lòng mỗi khi ba mẹ nhắc bạn bè tôi đã đều đã có một hai đứa con, cho rằng con gái lớn mà không chịu gả chồng là chưa tròn chữ hiếu. Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc bài viết hơi dài của tôi, mong rằng chúng ta rồi sẽ an yên với những sự lựa chọn của mình.

Quỳnh Thy