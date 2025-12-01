Tôi nên chọn anh trưởng phòng xa quê hay chàng công chức gần nhà?

Mẹ nhắm cho tôi được một anh ở làng khác, con nhà người quen, đang làm công chức xã gần nhà, chăm chỉ, hiền lành.

Tôi 27 tuổi, làm việc tại công ty tư nhân. Gần năm nay, tôi nảy sinh tình cảm với một anh đồng nghiệp, là trưởng phòng, hơn 3 tuổi. Anh hiền, điềm đạm, có trách nhiệm và luôn cư xử rất chừng mực. Chúng tôi không công khai nhưng cả hai đều hiểu tình cảm dành cho nhau không còn dừng ở mức bạn bè. Điều duy nhất khiến tôi bối rối là khoảng cách địa lý: nhà anh cách nhà tôi gần 300 km.

Thú thật, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với một người ở xa đến vậy. Mỗi lần anh về quê hay tôi về nhà, lịch trình đều phải tính toán kỹ. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy ở anh sự trưởng thành, sự kiên nhẫn mà tôi chưa từng tìm thấy ở ai trước đây. Anh luôn hỏi han sức khỏe, công việc của tôi và không bao giờ tỏ ra áp đặt. Dù vậy, tôi vẫn lấn cấn khi nghĩ đến tương lai: yêu xa đã khó, nói gì đến chuyện cưới xin.

Bố mẹ tôi lại không mấy ủng hộ. Ông bà muốn tôi lấy chồng ở quê, gần nhà để dễ chăm sóc nhau. Mẹ còn nhắm cho tôi được một anh ở làng khác, con nhà người quen, đang làm công chức xã gần nhà, chăm chỉ, hiền lành. Tôi hiểu nỗi lo của bố mẹ, nhất là khi tôi là con gái duy nhất trong nhà. Còn anh, biết gia đình tôi chưa thoải mái nhưng anh không trách, chỉ bảo: "Anh không ngại xa. Quan trọng là sau này ta có chung một hướng". Câu nói ấy làm tôi vừa cảm động, vừa thấy áp lực, vì tôi không muốn anh phải chờ một cách vô định.

Giờ tôi đứng giữa hai lựa chọn: nghe lời bố mẹ để cuộc sống sau này bớt vất vả chuyện đi lại, được gần gia đình hay bước theo cảm xúc của riêng mình, dù con đường phía trước nhiều thử thách. Tôi yêu anh nhưng cũng không muốn làm bố mẹ buồn. Vả lại, những người thân quen, bạn bè đa số đều khuyên tôi nên nghe lời bố mẹ, họ bảo đều thích lấy chồng cách nhà mẹ đẻ không quá xa, đi lại thăm nom các dịp lễ tết hoặc khi gia đình có việc, người thân đau ốm,... thuận tiện. Tôi cũng muốn được bên anh dài lâu nhưng giờ tôi không hoàn toàn vì yêu mà bất chấp hết, không suy xét nữa.

Có lẽ đã đến lúc tôi nên cho anh câu trả lời dứt khoát để tránh làm mất thời gian đôi bên. Nhưng tôi phải chọn thế nào để sau này không hối hận đây? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Hồng Ngọc