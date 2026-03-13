Tôi muốn về quê sống nhưng có vẻ mẹ và em gái không thích

Cảm giác của tôi biết họ không muốn và tôi đã hỏi hai lần tuy nhiên không ai nói lý do.

Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Buôn Mê Thuột, lên Bình Dương học đại học. Sau khi ra trường, tôi không đi làm mà mở cửa hàng buôn bán. Ba năm gần đây, do tôi mở rộng thêm cửa hàng và cuối cùng thất bại, số tiền tích góp đã bay sạch chỉ còn lại chút ít ỏi để chi tiêu. Lúc có tiền, tôi gởi tiền về cho mẹ hàng tháng dù không nhiều, hoặc khi mẹ cần tiền làm gì, tôi cũng phụ tiền trong khả năng, chủ yếu em gái tôi lo cho mẹ phần nhiều. Còn hai anh, chị gái và em út tôi thì không phụ giúp ba mẹ gì hết.

Ba tôi có chút tiền tiết kiệm và đã đưa cho em gái xây nhà, còn mẹ tôi có một miếng đất, cũng đã cho em trai út. Hiện tại ba mẹ có em gái tôi lo, tôi có tiền thì phụ thêm nhưng hai năm nay tôi không phụ thêm được do khó khăn. Thời gian sinh sống ở Bình Dương, lúc nào tôi cũng mong ngóng về quê.

Bây giờ, khi không còn vướng bận, tôi muốn về quê xin dạy học, tôi tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh. Nhưng khi tôi nói mong muốn với em gái và mẹ, hai người có vẻ không muốn tôi về. Tôi hỏi thẳng "mẹ không muốn con về hả?". Mẹ bảo "mày muốn về thì về". Tôi hỏi em gái, em cũng bảo "bà muốn về thì về chứ ai cấm bà". Nhưng cảm giác của tôi biết họ không muốn và tôi đã hỏi hai lần tuy nhiên không ai nói lý do. Chỉ có ba là rất muốn tôi về. Hai anh trai ở riêng nên không quan tâm chuyện này.

Gia đình có ảnh hưởng tới tôi vì tôi thân với em gái và mẹ nhất khiến tôi suy nghĩ và đắn đo có nên về hay không. Tôi tính một mình thuê phòng trọ ở quê, tìm việc đến khi nào ổn rồi mới báo gia đình biết. Số tiền của tôi chỉ đủ chi phí trong 6 tháng thôi. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.

Ánh Dương