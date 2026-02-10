Tôi muốn sinh thêm con nhưng lại sợ mất việc

Tôi nghĩ lỡ bị nghén nặng thì làm sao tiếp tục được công việc mà tôi vất vả có được sau gần 3 năm ở nhà.

Vợ chồng tôi sống tại Sài Gòn. Chồng tôi sinh năm 1986, còn tôi 1995, có bé gái bốn tuổi rưỡi. Chuyện là chính tôi cũng thấy hiện tại mình nên sinh em bé rồi, vì chồng đã gần 40 tuổi. Nhưng tôi cũng lại phân vân. Chúng tôi mới mua chung cư vào năm 2025 do bố mẹ chồng bán đất cho, còn khoản nợ 1,2 tỷ. Lúc đầu tôi tính nếu khoảng 3-4 năm nữa trả hết nợ, tôi sẽ sinh thêm một bé nữa. Bố mẹ hai bên nói tôi rằng nên sinh sớm chứ để lớn tuổi sẽ khó càng khiến tôi nghĩ hơn.

Lúc sinh bé đầu, vì nghén nặng, tôi gắng đi làm (không dám nghỉ vì tiếc, chứ lúc đó tôi nghén nặng sụt 4 kg, đi làm xa) cho tới khi bị cắt giảm nhân sự nên coi như là tôi nghỉ ngơi luôn. Sau đó tôi ở nhà chăm bé tới gần 2 tuổi mới xin việc trở lại. Cho tới giờ, tôi đã đi làm được hơn 2 năm nhưng thực sự việc tôi tìm việc lại cũng là một chặng đường khó khăn. Công ty đầu tiên, tôi làm được 1,5 năm, thấy không ổn vì chế độ không đóng bảo hiểm và tình hình công ty khó khăn nên tôi quyết định tìm việc mới, môi trường mới ổn hơn. Công ty hiện tại tôi mới làm được 7 tháng. Mọi thứ đều ổn nhưng vị trí này làm với sếp người Pháp nên không quá thoải mái mà cần sự nỗ lực trong công việc chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh nữa.

Việc tôi phân vân là nếu giờ thả và có thai lại quá sớm đối với công việc. Rồi tôi nghĩ lỡ bị nghén nặng thì làm sao tiếp tục được công việc mà tôi vất vả có được sau gần 3 năm ở nhà. Công ty rất gần, tiện lợi đi lại cho tôi, chỉ cách tầm 3-4 km. Nói thêm là vợ chồng tôi ở riêng, không gần nội ngoại hai bên nên nếu sinh thêm, bà ngoại có thể phụ cho một năm thôi. Ông bà nội còn chăm cụ và cũng lớn tuổi, tôi nghĩ không phụ được. Tôi tính là nếu hai năm nữa sinh thêm liệu có ổn hơn không. Nhưng lúc đó lại hơi lớn tuổi. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Còn về số nợ, gia đình chồng ở quê có đất đai, rẫy nên bố chồng nói sẽ bán đất trả nợ sớm, đừng lo, nhưng hiện tại đất đai cũng khó bán hơn.

Tôi vẫn suy nghĩ nhiều về công việc cũng như muốn kinh tế ổn định hơn. Tôi cứ nghĩ mãi mà chưa biết thế nào. Rất thích có con đông vui vì dù sao chồng tôi là con một, con trưởng nên tôi cũng nghĩ cho bố mẹ chồng. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích phát triển sự nghiệp và công việc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chồng tôi khá thoải mái, ủng hộ tôi chứ không có bắt ép gì. Có phải tôi đang quá lo lắng không?

Linh Trần