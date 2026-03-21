Tôi muốn quay lại với chồng cũ sau hai năm ly hôn

Anh không nói nhiều nhưng cách anh chơi với con, chăm con, khiến tôi nhận ra anh cũng có sự thay đổi, điềm tĩnh hơn, ít nóng nảy hơn trước.

Tôi 32 tuổi, ly hôn được hai năm và có hai con nhỏ. Trước đây, tôi và chồng cũ quen nhau khoảng hai năm rồi mới cưới. Thời kỳ đầu hôn nhân, chúng tôi không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là những va chạm nhỏ trong cách sống, tài chính và suy nghĩ. Anh nóng tính, còn tôi lại hay chọn im lặng. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, anh nói nhiều, còn tôi không nói gì, lâu dần thành khoảng cách.

Sau khi có hai con, áp lực cuộc sống tăng lên rõ rệt. Công việc, con cái, chi tiêu khiến cả hai dễ căng thẳng hơn. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể trở thành lý do cãi vã. Đỉnh điểm là khi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn cố gắng nữa, chúng tôi quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi là người trực tiếp chăm sóc hai con. Thời gian đầu khá khó khăn nhưng rồi cũng quen dần. Không còn cãi nhau, không còn áp lực từ một mối quan hệ không hòa hợp, tôi từng nghĩ đó là quyết định đúng.

Nhưng sống một mình lâu dần, tôi lại cảm nhận rõ sự thiếu hụt. Không chỉ là cảm giác cô đơn của bản thân, mà còn là việc các con thiếu đi sự hiện diện của bố trong cuộc sống hàng ngày. Những lúc con ốm, con hỏi về bố, tôi thấy mình chùn lại. Chồng cũ vẫn thỉnh thoảng qua thăm con. Anh không nói nhiều nhưng cách anh chơi với con, chăm con, khiến tôi nhận ra anh cũng có sự thay đổi, điềm tĩnh hơn, ít nóng nảy hơn trước. Chúng tôi không cắt đứt liên lạc hoàn toàn, vẫn giữ sự liên hệ nhất định vì con.

Khoảng thời gian gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện quay lại vì nhận ra những mâu thuẫn trước đây phần nào đến từ việc cả hai không biết cách dung hòa. Tôi cũng nhìn lại bản thân và thấy mình không hoàn toàn đúng. Vả lại, tới giờ cả anh và tôi đều chưa có mối quan hệ nào khác.

Tuy vậy, tôi vẫn rất phân vân, không chắc việc quay lại là vì muốn cho con một gia đình đủ đầy hay vì tôi thật sự còn tình cảm. Tôi cũng sợ nếu quay lại mà không giải quyết được gốc rễ vấn đề, mọi thứ sẽ lặp lại như cũ, thậm chí tồi tệ hơn. Gia đình tôi không ủng hộ việc quay lại, họ cho rằng đã ly hôn thì nên dứt khoát. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Xuân Phương