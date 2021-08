Tôi muốn mẹ ly hôn

Tôi là chị cả trong gia đình, không thể để mẹ sống phần đời còn lại bên ba khi ông vũ phu và hai đứa em trai tôi không nhân tính.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền Trung, giờ sống cùng chồng con và làm việc ở miền Nam.

Tuổi thơ tôi bất hạnh bởi nhiều lần chứng kiến ba đánh mẹ tàn nhẫn. Ba vũ phu, độc đoán, luôn coi thường mọi người trong gia đình. Điều gì ba cho là đúng thì luôn ép mọi người làm theo, nếu không cả mẹ và ba người con đều bị đòn. Nhiều lần chúng tôi nhịn đói để đi học vì ba hất cả mâm cơm ra sân khi món ăn không vừa ý, cũng có lần tôi bị ông ném cái chén vào mắt cá chân vì khiến ông phật lòng. Rồi cả những đêm mấy mẹ con không dám về nhà ngủ vì bị ông đuổi đánh.

Ba như vậy nên tôi ít khi nói chuyện, cũng quyết lấy chồng xa nhà để ba không thể ép buộc tôi cưới người không phù hợp. Khi kinh tế gia đình khá giả hơn, tôi luôn hy vọng ba bớt tính vũ phu và độc đoán nhưng đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cha vui vẻ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh mẹ tôi, chửi ông bà ngoại dù ông bà đã mất. Nhiều lần mẹ gọi điện than vãn mà lòng tôi rối bời. Chẳng nhẽ cả cuộc đời mẹ làm lụng vất vả để lo cho gia đình cũng không đủ để ba đối đãi tử tế?

Mẹ có chút nóng tính nhưng lanh lợi, lo làm ăn, gia đình tôi khá hơn cũng nhờ phần nhiều ở mẹ. Mẹ thương con cháu, luôn quan tâm và giúp đỡ khi mấy chị em tôi gặp khó khăn, bế tắc. Hai em trai tôi bất hiếu với mẹ; đứa sống ích kỷ và thực dụng, chỉ biết lợi ích bản thân, luôn xem mẹ như cái máy in tiền; đứa út nóng nảy và cục súc. Đỉnh điểm hôm rồi hai đứa đều đánh mẹ vì lý do mẹ than thở khi chăm cháu gái vất vả. Em trai tôi ham chơi, không phụ giúp gì việc nhà; vợ chồng em ly hôn rồi, em dâu không nuôi con, mẹ tôi nuôi cháu hơn 3 tháng nay. Tôi nằm mơ cũng không thể hình dung được sự bất nhân ấy lại xảy ra trong nhà mình.

Tôi định đợi dịch tạm ổn sẽ đón mẹ vào miền Nam sống cùng, vợ chồng tôi có căn nhà nhỏ, công việc ổn định nên chỉ muốn mẹ vào ở chung. Cho dù có khó khăn nhưng mẹ con sum vầy còn hơn mẹ phải sống với người chồng vũ phu và hai con bất hiếu.

Tôi có nên nói mẹ ly hôn ba? Ba không bảo vệ mà còn tiếp tay cho hai đứa em tôi bất hiếu với mẹ. Tính ba như thế chắc ông sẽ không để yên nếu mẹ vào sống chung với vợ chồng tôi. Mong được các bạn góp ý.

Oanh

