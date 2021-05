'Tôi mua Fortuner dù có nhiều điểm thua đối thủ'

Fortuner có cái này cái kia chưa bằng đối thủ, nhưng quan trọng là nhu cầu của bạn có phù hợp với những điểm mạnh của nó hay không.

Đọc câu hỏi tư vấn "Đánh giá Toyota Fortuner? ", tôi muốn kể về hành trình mua chiếc xe này và có đôi lời với tác giả cũng như mọi người về chiếc xe đầy thị phi. Phải nói là hành trình, vì việc mua xe của tôi cũng cả tháng trời. Trước khi mua nó tôi đang sở hữu chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011, máy 1.1. Thực sự mà nói con "ngựa già" đó vẫn đang sử dụng bình thường. Tuy 10 năm chứ số km trên xe chưa đc 70.000 km nên cũng chỉ bảo dưỡng và thay thế những thứ nhỏ. Vì nhu cầu con cái lớn, thêm mỗi lần đi chơi xa hơi bất tiện nên tôi quyết định mua thêm chiếc xe nữa.

Tiêu chí của tôi là phải đa dụng, sử dụng được nhiều mục đích khác nhau, máy móc phải ổn định nên tôi nhắm sẵn phải là SUV. Cũng do điều kiện tài chính nên cân nhắc mức dưới 1,5 tỷ, mỗi lần mua là một lần khó nên cũng cân nhắc, đắn đo đủ chuyện, tìm hiểu xe này, tham khảo xe kia, chạy thử xe nọ... Thực sự, lúc ban đầu dự định là sẽ mua Santa Fe. Xe này không phải SUV nhưng anh bạn cùng công ty khi nghe tôi có ý định mua xe cứ nhắc tới xe đó, khen xe đó tốt vì anh ta cũng đang sử dụng. Thêm việc lên mạng thấy nhiều ý kiến đánh giá tốt nên cũng nao lòng. Ngay từ đầu tôi đã không có ý định mua Fortuner khi đọc được quá nhiều người chê về nó, còn thực tế thì chưa kiểm chứng vì tôi cũng chưa sử dụng và những người chê có sử dụng hay chưa tôi cũng không chắc.

Sau lần đi đám cưới đứa em cùng công ty dưới Hà Tiên, tôi được trải nghiệm gần 700 km trên chiếc Santa Fe của anh bạn thì tôi thay đổi ý định. Công bằng mà nói Santa Fe chạy phố rất êm, đầm, linh hoạt, cả một bầu trời công nghệ, khoang lái cũng rất hiện đại, máy mượt không ì nên mới lên tôi bị thuyết phục ngay. Nhưng khi ra cao tốc Trung Lương và nhất là xuống đường miền Tây, mặt đường hơi rỗ hoặc bê tông thì nó mới bộc lộ nhiều khuyết điểm, cửa kính kêu rè rè, cửa sổ trời vào đường xấu kêu lọc xọc, chạy chậm khi đánh hết lái nghe phát ra tiếng lạch xạch nhẹ không biết phải thước lái không, nhưng cái khó chịu nhất là tiếng ồn lốp, phải nói cực kỳ khó chịu khi cả trăm km cứ nghe tiếng gồ gồ ong ong bên tai.

Anh bạn nói là do lốp zin nên cứng, thay lốp khác sẽ êm hơn, nhưng tôi thì nghĩ thay lốp chỉ giảm được phần nào thôi do bản chất khung gầm liền nên cách âm lốp không thể tốt hơn. Tôi không so cách âm môi trường nhưng nếu so cách âm khung gầm, lốp thì Santa Fe có thể chưa bằng Innova vì tôi thường xuyên đi công tác trên Inova. Innova cách âm môi trường, khoang máy kém hơn, chỉ tội Innova ép số là nghe ù ù.

Chiếc mà tôi ưng ý nhất có lẽ là Everest, đi phố êm ái, đường trường cũng ổn tuy hơi bồng bềnh, máy dầu nhưng cách âm khoang máy rất tốt. Nhưng thực sự rất đắn đo vì tôi chứng kiến rất nhiều những cái gọi là ổn định, bền bỉ thì hình như Ford Evrest chưa thực sự làm người dùng an tâm mặc dù nhân viên bán hàng nói đời 2021 đã khắc phục cho những đời như 2019, 2020 rồi.

Quay qua chạy thử Pajero Sport thì thiết kế tôi không thích, công nghệ có thể nói là rất tốt trong phân khúc rồi, nhưng lại chỉ có máy dầu, mà máy dầu Mitsubishi tuy có êm nhưng nếu xe đứng yên hoặc chạy dưới 50 km/h vẫn nghe tiếng máy vọng vào cabin, chẳng hơn con Fortuner dầu bao nhiêu cả.

Trên đường từ đại lý về nhà trò chuyện với anh tài xế chạy Grab, khi biết tôi chuẩn bị mua xe anh buột miệng, "em chạy thuê cả chục năm qua cả chục loại xe nói thật với anh không con nào qua được Toyota cả, nếu có tiền sau này em cũng mua Fortuner". Tôi nói xe đó ai cũng chê, nào là ồn, nào là máy yếu, chòng chành... "Anh cứ thử đi rồi xem người ta chê có đúng không?".

Và thế là cuối cùng hành trình mua xe của tôi kết thúc ở chiếc Fortuner xăng 2 cầu đời 2021. Về thiết kế ngoại thất, nội thất, option thì mỗi người sẽ có một quan điểm, cách nhìn khác nhau, tôi không đánh giá. Tôi chỉ nói một chút cảm nhận chứ không đánh giá vì tôi cũng mới chỉ sử dụng được vài tháng. Về cách âm môi trường, không bằng Santa Fe hoặc Everest, cách âm khung gầm, lốp thì hơn Santa Fe nhiều, đi cao tốc tốc hoặc đường xấu tiếng lốp vọng vào cabin rất nhỏ.

Máy ì hơn hơn chứ không bốc lắm khi đạp ga. Dịp lễ vừa rồi gia đình tôi nghỉ thêm 2 ngày và làm một chuyến du lịch từ Sài Gòn - Đà Lạt - Buôn Mê Thuột - Đắk Nông và tôi cảm thấy hài lòng. Có những lúc vào đường đất đỏ trơn trượt hay ổ voi lớn, nước ngập sâu mới thấy sự đa năng của xe. Phuộc sau hơi cứng, nói xe tưng tưng thì đúng hơn chứ bồng bềnh thì không đúng vì treo cứng nên nó dập tắt dao động nhanh. Vô-lăng trợ lực biến thiên tốc độ nhưng vẫn rất nặng, không có đèn đánh lái nên hơi tiếc.

Về mức độ tiêu hao nhiên liệu, tôi tính km chia ra thì nhắm chừng khoảng 10 lít/100 km đi đường trường, thành phố khoảng 15 lít, cái này hên xui nhưng nếu so với Kia Morning máy 1.1 và xác nhẹ hơn phân nửa thì tôi nghĩ nó hợp lý, nếu đi trong thành phố Morning cũng khoảng 10-11 lít, hoặc con Sedoda máy xăng cũng khoảng 21-22 lít.

Trên đây là đôi dòng cảm nhận của tôi về chiếc xe mới mua, không phải vì xe tôi mà tôi khen nhưng hãy tự mình cảm nhận chứ đừng nghe ai. Mua xe quan trọng là nó phục vụ mình như thế nào, có phù hợp hay không và điều quan trọng nhất là cách bạn điều khiển nó.

Chúc bạn có được cái nhìn công tâm hơn về một phương tiện.

Độc giả Phạm Dương