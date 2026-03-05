Con đã 4 tuổi nhưng vợ vẫn viện cớ sinh nở để không giảm cân

Tôi lo vợ bị béo phì ảnh hưởng sức khỏe, thêm nữa là đàn ông ai chẳng muốn có vợ xinh.

Vợ tôi 34 tuổi, cao 1m55. Hồi mới cưới, vợ nặng 60 kg. Tôi trân trọng tính tình hiền lành và đảm đang việc nhà của em. Lúc mang bầu, vợ tăng thêm 10 kg. Sau sinh con em chẳng những không trở lại cân nặng ban đầu mà còn tăng thêm. Giờ con chúng tôi 4 tuổi, vợ nặng 75 kg. Thu nhập của tôi đủ chi tiêu nên vợ muốn dành toàn thời gian nội trợ, tôi cũng không ý kiến gì. Nhà tôi nhỏ nên việc nhà không nhiều.

Tôi lo vợ bị béo phì ảnh hưởng sức khỏe, thêm nữa là đàn ông ai chẳng muốn có vợ xinh. Nhưng tôi bảo vợ giảm cân, bớt ăn vặt, đi tập luyện thì em giận, nói em mập lên vì mang thai sinh con, em đã hi sinh để sinh con cho tôi thì tôi phải biết trân trọng vẻ đẹp hiện tại của em dù có thế nào đi nữa. Tôi lưu hình người mẫu, diễn viên, idol trong điện thoại, vợ giận rồi xóa hết của tôi, chê tôi nông cạn chỉ thấy vẻ đẹp bên ngoài.

Các anh chị của tôi chê vợ tôi lười biếng, tham ăn nên mập, vợ giận và không thèm nói chuyện với họ hàng nữa. Công việc của tôi phải dành nhiều thời gian ở công ty, hầu như chỉ về nhà để ngủ. Vợ mập quá khiến tôi mất hứng chuyện chăn gối. Làm sao để tôi khuyên được vợ mình?

Đức Khánh