Tôi luôn tiếc nuối vì chia tay người cũ dù giờ cả hai đã có gia đình

Tôi muốn nhắn tin cho người yêu cũ, muốn nói hết những suy nghĩ giấu kín bao năm qua cho nhẹ lòng.

Tôi và người yêu cũ chia tay 6 năm rồi. Bây giờ anh đã có vợ, còn tôi cũng có chồng con. Nghe thì ai cũng nghĩ mọi chuyện đã khép lại từ lâu nhưng với tôi thì chưa. Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình sâu sắc nhất. Đến tận bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh về những năm tháng đó. Tôi hay mơ về anh. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, người đầu tiên tôi nghĩ tới lại là anh. Trong đầu tôi luôn xuất hiện suy nghĩ: "Nếu ngày đó mình biết trân trọng, nếu mình lấy anh, chắc giờ đã hạnh phúc lắm...".

Ngày trước tôi trẻ con lắm, nhiều lần đòi chia tay rồi lại quay lại. Đến khi anh dứt khoát thật sự thì tôi lại không tin đó là lần cuối. Tôi cứ nghĩ rồi anh cũng sẽ quay lại như mọi lần. Ai ngờ đó là kết thúc thật. Một năm sau khi chia tay, anh từng gọi cho tôi nhưng vì tôi đã xóa số nên không biết là ai. Tôi bắt máy, hỏi "Ai vậy?", đầu dây bên kia im lặng. Cúp máy xong tôi mới biết là anh. Lúc đó tôi nghĩ chắc anh có người mới rồi, có khi bạn gái anh gọi trêu mình nên tôi bỏ qua luôn. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy day dứt. Thỉnh thoảng anh vẫn vào xem story Instagram của tôi. Tôi không biết là anh hay vợ anh vào nữa. Trước Tết tôi đánh liều follow lại anh, anh accept rồi follow lại tôi ngay. Chỉ vậy thôi mà tim tôi đã rối bời.

Tôi muốn nhắn tin, muốn nói hết những suy nghĩ giấu kín bao năm qua cho nhẹ lòng. Tôi mệt mỏi vì cứ ôm mãi cảm giác tiếc nuối, dằn vặt nhưng tôi cũng biết cả hai giờ đều đã có gia đình. Tôi sợ mình ích kỷ, sợ chỉ vì một phút yếu lòng mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của cả hai. Tôi không biết mình đang nhớ anh thật hay chỉ đang nhớ về một phiên bản tuổi trẻ đã mất. Tôi không biết nếu nói ra sẽ nhẹ lòng hơn hay lại càng rối hơn. Theo mọi người, tôi có nên nhắn tin giãi bày hết cho xong không hay nên giữ mọi thứ trong lòng và tự học cách buông bỏ? Tôi thật sự không muốn mang cảm giác này theo mình cả đời.

Thu Ngọc