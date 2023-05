Tôi luôn phải gồng mình khi sống với chồng

Tôi cảm thấy không nhận được sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu từ chồng.

Tôi 31 tuổi, có bé 11 tháng, đang đi làm và kinh doanh online thêm, thu nhập tầm 20 triệu mỗi tháng. Dù nhà có giúp việc nhưng rất bận và hầu như không có thời gian rảnh cho bản thân. Tôi thuộc típ phụ nữ của gia đình nên khá chu toàn trong mọi việc, chuyện con cái, quán xuyến nhà cửa đều làm rất tốt. Tôi tin vào luật nhân quả nên tính tình điềm đạm, mọi mối quan hệ đều tốt. Chồng tôi 35 tuổi, kinh doanh tự do. Tổng tài sản chung tầm 4 tỷ. Anh từng ngoại tình một lần và được tôi cho cơ hội quay lại. Tuy nhiên ba năm, vết thương lòng chưa bao giờ nguôi ngoai, cộng thêm tính gia trưởng, ích kỷ của chồng dần khiến tôi chán nản. Anh luôn cho rằng bản thân đúng, ít đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cho họ. Vui vẻ thì không sao, nhưng nếu cãi nhau, từng lời nói của anh như mũi tên nhọn, sức sát thương rất cao. Anh nói nhưng không hề biết suy nghĩ, đắn đo và không thể hòa hợp với cả anh chị, bố mẹ ruột.

Sống với chồng, tôi phải luôn gồng mình để cố gắng. Lúc tôi mệt, cần sự giúp đỡ, anh sẽ nói là "anh cũng mệt" hoặc "bớt than lại" dù trước đó tôi không hề than vãn. Nói chung, tôi cảm thấy không nhận được sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu từ chồng. Tôi không biết mình có quá cầu toàn quá hay ngu ngốc trong cuộc hôn nhân này không. Mong mọi người cho tôi hướng đi. Nếu ly hôn, tôi không biết có thể lo cho con tốt không. Thuê nhà, thuê giúp việc tốn khá nhiều chi phí so với lương của tôi ở giữa Sài Gòn.

