Tội lỗi của người chồng trong cơn ghen vô cớ

TP HCMNguyễn Gia Tuấn, 38 tuổi, khai cảm thấy ăn năn hối hận và luôn ám ảnh về việc đã sát hại vợ trong cơn ghen tuông vô cớ.

Ngày 21/8, Tuấn, quê Nghệ An, lầm lũi thu mình trước bục khai báo của TAND TP HCM khi bị xét xử về tội Giết người. Bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng, bày tỏ ăn năn hối hận.

Theo cáo trạng, vợ chồng Tuấn kết hôn hơn 10 năm trước, có hai con. Đầu năm ngoái, anh ta nghi vợ ngoại tình nên cuộc sống thường xảy ra cãi vã. Sáng 4/4/2023, cả hai tiếp tục cự cãi tại khu vực bếp. Tuấn lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực vợ khiến chị tử vong.

Tuấn sau đó leo lên ban công nhảy xuống đất tự tử nhưng được bảo vệ chung cư phát hiện, đưa đi cấp cứu. Anh ta bị đa chấn thương, may mắn thoát chết.

Mẹ chết, cha bị bắt, hai con của Tuấn được ông bà nội đưa về quê chăm sóc.

Bị cáo Nguyễn Gia Tuấn tại tòa ngày 21/8. Ảnh: Hải Duyên

Trả lời HĐXX, lúc đầu Tuấn khai chỉ đâm vợ một nhát, các vết thương còn lại do hai bên giằng co. Về sau, Tuấn xin khai lại, thừa nhận các vết thương của vợ đều do mình gây ra.

Bị cáo cũng thừa nhận việc ghen tuông là vô cớ, xuất phát từ sự nghi ngờ, chứ không có bằng chứng vợ ngoại tình. "Trong thời gian tạm giam, bị cáo rất ăn năn và luôn ám ảnh về những gì đã gây ra cho vợ. Bị cáo xin lỗi mẹ vợ, mong mẹ rộng lòng tha thứ", Tuấn nói, đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, về chăm sóc mẹ già, con thơ.

Từ Nghệ An vào dự tòa với tư cách đại diện bị hại, mẹ vợ của Tuấn trình bày với tòa rằng không yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí ma chay hay tổn thất tinh thần. Bà xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con rể.

Cũng vừa từ quê vào, được HĐXX cho trình bày, cha của Tuấn bật khóc nức nở. Ông xin tòa xem xét khoan hồng cho tội lỗi của con, cho Tuấn có cơ hội sớm về chăm sóc các con.

Đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội mang tính côn đồ, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Bào chữa cho bị cáo theo chỉ định, luật sư Hoàng Anh Sơn (Đoàn luật sư TP HCM), tập trung vào các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Ông nói, trước khi gây án Tuấn mắc bệnh trầm cảm do công việc ở ngành đường sắt không ổn định, trong khi phải mang gánh nặng trả nợ tiền mua nhà, nuôi vợ con. Bị cáo bị mất ngủ, lo âu kéo dài, phải nhiều lần đi khám và uống thuốc. Ngoài ra, năm 2022, vợ bị cáo nộp đơn ly hôn ra tòa cũng là một phần nguyên nhân tác động đến tâm lý, hành vi của bị cáo.

Hiện, các con của Tuấn được ông bà nội nuôi dưỡng, song cuộc sống vô cùng khó khăn bởi cha bị cáo vốn là thương binh, còn người mẹ đang phải điều trị bệnh ung thư. Luật sư đề nghị VKS, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và hoàn cảnh gia đình để cho bị cáo cơ hội sống, sớm trở về chăm sóc các con.

Sau khi cân nhắc lại các tình tiết giảm nhẹ và hoàn cảnh gia đình, đại diện VKS thay đổi quan điểm, đề nghị tòa giảm cho bị cáo một phần hình phạt xuống tù chung thân.

Theo HĐXX, Tuấn chỉ vì ghen tuông vô cớ mà tước đoạt mạng sống của vợ. Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội mang tính côn đồ, cần xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: ăn năn hối hận, lúc gây án bị bệnh trầm cảm, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ, gia đình có nhiều người có công với cách mạng... nên giảm cho bị cáo một phần trách nhiệm hình sự.

Từ đó, tòa tuyên phạt Tuấn mức án chung thân.

Hải Duyên