Tôi lo sức khỏe của bạn gái, em chê tôi 'nói nhiều'

Tôi rất yêu em, em cũng yêu tôi, nhưng vì quá đam mê công việc mà em không biết quan tâm đến sức khỏe và bản thân. Em cũng không hiểu được cảm giác của tôi lo lắng cho em như thế nào. Tôi 27 tuổi, là kiến trúc sư, ra trường được 3 năm. Trước đây tôi đi làm công ty nhưng sau đó tự nhận việc về làm riêng vì có ý định sau này sẽ làm riêng. Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi, cùng ngành, mới ra trường. Gia đình tôi bình thường, ba mẹ là nông dân. Gia đình em kinh doanh lớn, khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Tôi lúc nào cũng phải phấn đấu để xứng đáng với gia đình em, mặc dù ba mẹ em không đòi hỏi gì ở tôi.

Vì đặc thù bên ngành tôi, lúc còn là sinh viên, chuyện thức gần trắng đêm trong vài ngày để làm đồ án là chuyện bình thường. Trong lần làm đồ án tốt nghiệp của em, tôi cũng làm giúp, phải có người làm giúp thì mới kịp để ra trường được. Đồ án tốt nghiệp của em đạt kết quả khá cao, phía sau kết quả đó là sự cố gắng không mệt mỏi của em trong vòng 4 tháng trời. Mỗi ngày em chỉ ngủ khoảng 5 tiếng. Càng về sau em càng ngủ ít hơn, một tháng trước khi hoàn thành em chỉ ngủ khoảng hai tiếng và có nhiều ngày thức trắng.

Em đi sửa bài tại nhà thầy mỗi tuần hai lần, càng về sau càng nhiều hơn và có những lúc phải đi 3-4 ngày liên tục. Nhà thầy cách nhà em 22 km. Vì em thiếu ngủ mà chạy đường xa quá nguy hiểm nên tôi đưa đi. Mỗi lần đi, tôi ngồi ngoài đường chờ hơn một tiếng, có những lần phải chờ gần 4 tiếng. Có những hôm thầy hẹn cả nhóm 23h đến sửa bài vì thầy bận cả ngày, nhưng thầy không bỏ mặc sinh viên được. Những lúc đó tôi cũng đưa em đi và ngồi chờ.

Hàng ngày, tôi đều phải nhìn thấy cảnh em cố gắng và không chăm lo cho sức khỏe của mình như thế, cảm thấy nó thật kinh khủng. Tôi làm cùng em nhưng không thể dành toàn thời gian được vì cũng phải làm công việc của mình để có tiền trang trải chi phí hàng ngày, còn tương lai sau này cho xứng đáng với em nữa.

Tôi cố gắng như thế và rồi cũng đến lúc em ra trường, lúc đó tôi cứ nghĩ là những ngày tháng kinh khủng nhất đã qua. Nhưng ngay vừa khi em tốt nghiệp, ngày hôm sau đã bắt tay vào công việc. Em được giáo viên chọn nằm trong một nhóm để thực hiện dự án resort 5 sao. Em làm không một ngày nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp. Một tuần sau khi tốt nghiệp, em phải đi công tác cùng nhóm trong 3 hôm, những ngày trước đó em đều làm từ sáng đến khuya. Hai ngày trước khi đi, em hầu như thức trắng đêm, trong khi sáng phải bay đi sớm và đến nơi cũng phải làm tiếp tục. Tôi rất lo lắng cho em, nhưng khi khuyên em thì tôi chỉ nhận lại những lời lẽ không vui. Trong mắt em, cứ như tôi là một người nói nhiều, nói dư thừa.

Lúc tôi viết dòng tâm sự này là em chuẩn bị ra sân bay. Em đã không ngủ hai ngày, hôm nay ra đó phải làm cả ngày nữa. Một mình ở nơi xa nên tôi rất lo lắng cho em. Tôi cảm thấy sự chịu đựng này thật kinh khủng với mình. Muốn không quan tâm em nữa nhưng tôi không thể, thế nhưng nói thì hầu như em không nghe, vì đối với em, công việc luôn quan trọng hơn hết. Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

