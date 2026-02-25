Tôi cài định vị và camera ở nhà để bảo vệ vợ nhưng cô ấy lại ôm con về ngoại đòi ly hôn

Lời buộc tội của vợ khiến tôi sững sờ và tổn thương sâu sắc, bởi tôi luôn hy sinh và bảo vệ vợ.

Tôi 35 tuổi, làm quản lý cấp trung cho một công ty có tiếng, thu nhập rất ổn định. Vợ kém tôi 4 tuổi. Trong mắt bạn bè và hai bên gia đình, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Tôi không rượu chè, không cờ bạc, không bao giờ có tư tưởng trăng hoa, tan làm là về thẳng nhà. Đối với tôi, gia đình là tôn chỉ duy nhất. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, vợ tôi luôn có thái độ lạnh nhạt, u uất. Đỉnh điểm là tuần trước, cô ấy khóc lóc nói rằng không thể chịu đựng thêm cuộc sống như "tù nhân" nữa. Lời buộc tội ấy khiến tôi sững sờ và tổn thương sâu sắc, bởi tôi luôn hy sinh và bảo vệ vợ.

Khi sinh con đầu lòng, thấy vợ đi làm vất vả, hay phải tăng ca, lại thỉnh thoảng phải đi ăn uống giao tiếp với khách hàng, tôi rất xót. Môi trường bên ngoài vốn dĩ phức tạp, nhiều cạm bẫy và thị phi. Tôi chủ động đề nghị vợ nghỉ việc ở nhà. Tôi giao hẹn: "Em chỉ cần ở nhà chăm con, lo cơm nước, mọi gánh nặng tài chính để anh lo". Tôi vẫn giữ lương để tiện quản lý chi tiêu và đầu tư sinh lời cho tương lai các con nhưng mỗi tháng đều đưa vợ một khoản tiền mặt dư dả để đi siêu thị, mua bỉm sữa. Cô ấy muốn mua gì thêm, chỉ cần hỏi tôi một câu, nếu hợp lý tôi chưa bao giờ tiếc. Nhưng cô ấy lại cho rằng tôi đang kiểm soát tài chính và tước đoạt sự tự do của cô ấy.

Vì sợ vợ ở nhà sinh ra buồn chán, dễ bị kẻ xấu lừa, tôi chủ động đồng bộ tài khoản mạng xã hội và tin nhắn của vợ vào máy tính của mình. Có lần, một cô bạn thân thời đại học rủ vợ tôi đi du lịch Đà Lạt chỉ có hai người phụ nữ với nhau. Tôi đọc được và kiên quyết ngăn cản. Phụ nữ có chồng con rồi, đi chơi riêng lẻ như vậy rất dễ sinh chuyện. Tôi lắp camera ở phòng khách và bếp, thỉnh thoảng mở lên xem vợ đang làm gì, có chuyện gì còn dễ xử lý. Tôi còn cài phần mềm định vị trên điện thoại của vợ, dặn cô ấy đi đâu ra khỏi nhà nhớ nói với tôi một tiếng, nhỡ có việc gì tôi còn nắm được.

Tôi làm tất cả điều đó chỉ vì quá yêu và muốn bảo vệ tổ ấm này. Tôi bao bọc vợ trong một lớp kính an toàn, không để cô ấy phải chịu bất kỳ áp lực nào từ xã hội ngoài kia. Đi làm về, tôi xắn tay vào tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa. Tôi sống mẫu mực, không vướng "tứ đổ tường", chu cấp đầy đủ vật chất và luôn quan tâm để ý vợ con. Vậy mà vợ tôi ngày càng tiều tụy. Cô ấy nói tôi là kẻ bạo hành tinh thần, thao túng và nhốt cô ấy trong cái lồng vô hình. Cô ấy bảo thà ra ngoài kiếm vài triệu bạc lẻ, ăn cơm hộp còn hơn phải sống trong cảnh "ngửa tay xin tiền" và bị theo dõi từng bước.

Tôi thực sự đau lòng và cảm thấy bao nhiêu công sức vun đắp của mình bị đổ xuống sông xuống biển. Xã hội ngoài kia nhan nhản những vụ gia đình tan vỡ vì vợ chồng lơ là, thiếu quan tâm nhau. Tôi quan tâm vợ từng ly từng tí, lo cho cô ấy cuộc sống nhàn hạ không phải bon chen, vậy mà cô ấy lại phủi sạch. Giờ cô ấy đang ở nhà ngoại, kiên quyết không nghe điện thoại của tôi và đòi ly hôn. Bố mẹ vợ hùa theo con gái, trách tôi quá khắt khe. Tôi chỉ muốn giữ cho gia đình mình bình yên. Tôi yêu vợ nhiều như vậy, tại sao cô ấy không chịu hiểu tấm lòng của tôi?

Đức Tùng