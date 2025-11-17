'Tôi là Lưu Nhảy Vọt' - chất dí dỏm của Lưu Chấn Vân

Tiểu thuyết "Tôi là Lưu Nhảy Vọt" của nhà văn Trung Quốc Lưu Chấn Vân thể hiện muôn vẻ cuộc sống bằng giọng điệu hài hước.

Tác phẩm do Chibooks phát hành tại Việt Nam, bản dịch của Trung Nghĩa. Nội dung xoay quanh câu chuyện mất túi xách của anh đầu bếp Lưu Nhảy Vọt. Khi đi tìm túi của mình, anh nhặt được một chiếc túi khác, bên trong chứa bí mật liên quan tính mạng, công danh sự nghiệp của một số nhân vật thuộc giới thượng lưu.

Lưu Nhảy Vọt lập tức trở thành mục tiêu săn lùng, như một chú cừu lạc vào bầy sói. Sự xuất hiện của anh trong thế giới thượng lưu kéo theo vô số tình huống nực cười, mở ra muôn mặt đời thường, như bà vợ hay ghen của ông giám đốc, ca sĩ tự tạo scandal gây chú ý, ông chồng bị vợ "cắm sừng".

Bìa sách "Tôi là Lưu Nhảy Vọt". Ảnh: Chibooks

Tiểu thuyết ra mắt ở Trung Quốc tháng 11/2007, bán được 40.000 bản sau hai tháng đầu phát hành. Tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, do Mã Lệ Văn đạo diễn, với sự tham gia của dàn diễn viên Tần Hải Lệ, Lý Dị Tường, Cao Quần Thư.

Lưu Chấn Vân kể chuyện bằng văn phong hài hước nhưng bình thản, thể hiện phong cách độc đáo của ông. Tiếng cười trong văn chương của Lưu

Chấn Vân không đơn thuần để mua vui mà là một cách nhận thức hiện thực, đánh thức nhân tính. Ngôn từ của ông giản dị, gần gũi đời thường song hàm chứa triết lý về phẩm giá con người.

Lưu Chấn Vân 67 tuổi, sinh tại huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam, từng làm giáo viên trung học. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1982 và là một trong những tác giả tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực mới trong văn đàn Trung Quốc.

Các truyện ngắn, tiểu thuyết nổi bật của ông gồm Tháp Phố, Tân binh liên, Lông gà khắp đất, Quan nhân, Hoa vàng cố hương, Mì quê và hoa, Tôi là Lưu Nhảy Vọt, Một câu chọi vạn câu, Tôi không phải là Phan Kim Liên, Những đứa trẻ của thời đại hóng chuyện. Tác phẩm của ông được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ, trong đó có Anh, Pháp, Việt Nam, Nhật, Đức, Hàn.

Nhà văn Lưu Chấn Vân tại TP HCM cuối tháng 10. Ảnh: Chibooks

Cuối tháng 10, Lưu Chấn Vân tham gia các buổi hội thảo trong khuôn khổ chương trình giao lưu Văn học Việt - Trung lần thứ nhất. Nhà văn cho rằng văn học không có khả năng thay đổi thế giới, ông sáng tác cũng không vì mục đích như thế. Tuy nhiên, văn chương có thể thay đổi tâm hồn và số phận con người. Nhà văn từng gặp một shipper mang cuốn Một câu chọi vạn câu để xin ông ký tặng lên sách. Lúc đó ông hỏi vì sao bận rộn mà người giao hàng vẫn có thời gian đọc. Shipper trả lời tranh thủ đọc sách lúc chờ đơn hàng. Cuộc sống vất vả, anh tìm được động lực đi lên trong sách, tìm được sự đồng cảm với nhân vật. "Lúc đó tôi hiểu sức mạnh của văn học là giúp con người ta tìm thấy hy vọng trong đời sống, cho họ động lực đi lên", ông nói.

Như Anh