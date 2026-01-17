Tôi kiếm tháng trăm triệu đồng, vợ vẫn 'dành trọn' việc nhà cho chồng

Tôi chẳng say nắng ai, không tơ tưởng người khác, mỗi ngày về thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, nói hoài vợ vẫn không thay đổi tích cực tí nào.

Tôi cưới vợ hơn 5 năm, có một bé gái 3 tuổi rất dễ thương và kháu khỉnh. Vợ hiền hậu, dễ thương. Trước đây khi gặp em lần đầu, tôi chỉ ấn tượng sao cô gái này nhìn hiền lành thế. Khi đó tôi đang thích bạn nữ khác cùng công ty nhưng không được đáp lại.

Sau thời gian tiếp xúc, thấy em rất nhân hậu, hiền lành và cũng rất dễ thương dù hơi nhỏ con, không trang điểm dù là tô son môi, tóc tai cũng tự nhiên đúng kiểu người vợ truyền thống mà mình thích, tôi cảm nắng và tán tỉnh. Lúc đó em đang làm kế toán ở một công ty nhỏ, mức lương tạm đủ sống nhưng không có dư dả gì. Ngoài ra sau giờ làm em còn đi làm thêm tới khuya, có lúc gần 2h sáng mới về. Nhiều lần trong thời gian tìm hiểu, tôi đi đón em về, cảm nhận được công việc làm thêm rất vất vả và nhiều áp lực, em hiền lành nên hay bị thiệt thòi. Lúc đó tôi rất thương em, sao lại có con người hiền lành, nhân hậu và chăm chỉ như thế. Khi cưới vợ, tôi đã có nhà và ôtô, đều là tài sản tự làm ra, không cần ai giúp, có vay nợ một ít nhưng đã trả xong sau khi cưới khoảng 6 tháng.

Tôi có công việc khá tốt, thu nhập mỗi tháng sau khi trừ các loại thuế còn khoảng 90 triệu đồng. Tôi chăm làm, học thêm rất nhiều trong công việc nên được các sếp ghi nhận sự đóng góp và năng lực. Ngoài giờ làm, tôi thường về nhà phụ vợ nấu ăn, lau nhà, giặt áo quần (dù giặt máy); việc phơi đồ tôi rất lười nhưng vẫn làm. Tôi cũng đi chợ, vợ hầu như không cần đi; cuối tuần hoặc sáng sớm, chiều đi làm về tôi sẽ đi chợ luôn. Tôi tự nhận thấy mình khá đảm đang và nấu ăn ngon hơn vợ (cái này vợ thừa nhận, em nấu không được ngon lắm). Tôi không hút thuốc, thường nhậu vài lon với bạn bè vào mỗi thứ sáu, thỉnh thoảng có đi đá bóng.

Kể từ khi có em bé, vợ nghỉ hẳn ở nhà vì thu nhập tôi tạm ổn, chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ quá nhiều. Kể từ đó tôi thấy vợ lười hẳn, nhà cửa ít dọn dẹp. Buổi sáng tôi vẫn nấu ăn sáng, lau nhà, sau đó mới đi làm, trong khi vợ đang ngủ với con. Vợ ở nhà giữ con, con ngủ vợ cũng ngủ nên nhiều khi đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn do con chơi chưa dọn, đồ ăn chưa chuẩn bị, tôi cảm giác rất mệt. Nhiều lúc công việc nhiều, áp lực, về nhà thấy bừa bộn, đồ chưa được chuẩn bị để nấu, hai mẹ con ngủ chưa dậy, tôi bực bội và mệt mỏi. Tôi nhiều lần nhắc nhở vợ, nhẹ có, bực bội quát lên cũng có, vợ vẫn như vậy.

Hiện con đã đi học mầm non, vợ ở nhà nên tôi khuyến khích em đi làm. Tôi chia sẻ rằng em nên đi làm để giao tiếp với xã hội, đỡ buồn, ở nhà tù túng, áp lực, ngoài ra có thêm thu nhập, muốn mua gì hay cho ai cứ cho. Vợ bảo sợ phải phỏng vấn, không tự tin, muốn ở nhà làm thêm online gì cũng được. Tôi động viên nhiều nhưng vợ vẫn không muốn đi làm, ở nhà hoài chưa thấy làm được việc gì, chưa thấy thu nhập gì và đã làm tới đâu, nói chung là gần như không nhúc nhích. Tôi chẳng say nắng ai, cũng không tơ tưởng ai khác, nhưng mỗi ngày về thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, nói hoài vợ vẫn không thay đổi tích cực tí nào, khiến tôi ngày càng chán vợ.

Vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn dù nằm ngủ tôi vẫn ôm hôn vợ. Mấy tháng rồi vợ chồng tôi không quan hệ, tôi đòi hỏi nhưng vợ luôn từ chối vì nói không có nhu cầu. Tôi biết vợ không có ai khác nhưng có lẽ sau khi sinh tâm sinh lý thay đổi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, làm thế nào để thuyết phục vợ đi làm hoặc ít nhất làm một cái gì đó nghiêm túc hơn, nếu không cứ đà này tôi sẽ không còn muốn chung sống với vợ nữa. Chân thành cảm ơn các bạn.

Duy Hiển