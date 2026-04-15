Tôi không muốn em gái phải vào viện dưỡng lão

Em gái tôi còn rất trẻ trung, nhanh nhẹn, tôi không thể nghĩ từ nay về già em chỉ có một mình và hướng đến viện dưỡng lão được.

Tôi là anh trưởng, gia đình đông anh em và mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhà cửa riêng. Em gái tôi là người giỏi giang, thành đạt nhất nhà và cũng là người con có hiếu nhất. Em đã rất cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và công việc để có thể báo hiếu bố mẹ và giúp đỡ các anh chị em trong nhà. Gia đình tôi sống rất đoàn kết và thương yêu nhau nhưng anh em mỗi người một phận. Nhiều khi là người anh trưởng, nghĩ về tương lai của em, tôi lại thấy lo lắng.

Em tôi ở một mình và chỉ biết đến công việc. Rất nhiều lần gia đình chúng tôi thúc giục em tìm bạn đời nhưng em vẫn một mình bao năm qua, có lẽ em còn ám ảnh về người chồng ngoại tình nhiều năm về trước. Nhiều dịp Tết thấy em thui thủi một mình một nhà, bố mẹ tôi rất sốt ruột. Hôm nọ trong dịp sum họp gia đình, cả đại gia đình tôi đã phân tích về việc em nên lấy chồng trước khi tuổi quá cao, nhưng em đã nói với cả gia đình là về già sẽ vào viện dưỡng lão, cả nhà không phải lo.

Em mới chỉ hơn 40 tuổi, còn rất trẻ, khỏe, nhanh nhẹn. Sao đã nghĩ đến vào viện dưỡng lão chứ? Tôi không muốn nghĩ đến cảnh tương lai em gái mình một mình ở trong viện dưỡng lão ấy.

Vậy nên tôi quyết định viết thư này làm cầu nối, biết đâu se được mối nhân duyên cho em gái mình, để em có người bầu bạn từ nay về già. Em gái tôi có công việc tốt trong nhà nước, thu nhập cao, nhà xe có đủ. Em đã có đủ tích lũy để lo cho tuổi già nên không bác nào phải lo bao bọc em tôi đâu. Em là người phụ nữ rất truyền thống, nghị lực, chăm chỉ, sống có tình có nghĩa. Ngoại hình của em không quá xinh nhưng ưa nhìn.

Cũng như gia đình tôi, em sống nặng về tình cảm, vậy nếu ai muốn tìm hiểu em gái tôi, chỉ cần là người thực sự tử tế, chung thủy là đủ. Mong rằng trong tương lai em tôi sẽ có người bầu bạn chứ không phải ở viện dưỡng lão. Tôi để địa chỉ mail của em để mọi người tiện liên lạc. Về phần tôi, tôi sẽ làm công tác tư tưởng riêng cho em để em mở lòng hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.