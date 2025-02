Tôi không muốn đổi nơi làm dù được thăng chức, tăng lương

Tôi không muốn về bếp mới, vì bếp ấy ngoài lương ra không có gì khác, thế nhưng không biết lý do gì để từ chối.

Tôi là nam, làm kế toán cơ sở cho bếp ăn công nhân. Công ty tôi 100% vốn Nhật Bản. Tôi vào công ty tới nay được 7 năm, tăng lương một lần 500 nghìn đồng. Ở cơ sở hiện tại, tôi ôm quá nhiều việc, vai trò cũng vượt xa so với chức vụ nhưng lương lại quá thấp, thu nhập khác từ công việc khá là cao, có thể nói lên gấp chục lần lương.

Hai ba năm nay tôi xin rất nhiều lần nhưng vẫn không được tăng lương. Thật ra tôi không quan trọng lương nhưng muốn được công ty ghi nhận. Trong các cuộc họp, các sếp yêu cầu tôi làm lãi nhiều hơn nữa cho công ty. Tất nhiên lúc nào tôi cũng nói lương em chưa được tăng thì lãi của bếp không bao giờ tăng. Vì là công ty Nhật Bản nên cơ cấu không được tăng quá một triệu đồng nếu cùng vị trí. Thế nên hai ba năm nay tôi và các sếp cứ giằng co như vậy.

Đến tháng này các sếp gọi lên họp, sắp tới có một bếp ở quê tôi; do tôi làm tốt, được các sếp đánh giá cao nên điều chuyển tôi về, thăng chức lên quản lý, lương lên thêm 3 triệu đồng nữa. Mới đầu tôi từ chối nhưng các sếp ép về, giám đốc bảo tôi cứ yêu cầu được tăng lương. Vậy lần này vừa thăng chức, vừa tăng lương, bếp lại gần nhà nữa, tôi có lý do gì để từ chối. Thật sự tôi không muốn về bếp mới, vì bếp ấy ngoài lương ra không có gì khác. Nhưng mắc cái không có lý do gì để từ chối. Theo mọi người thì lý do như nào sẽ hợp lý.

Quang Hòa