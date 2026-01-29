Điện thoại của tôi 'ra đi' nhiều lần vì chồng sắp cưới

Mỗi lần tôi làm sai điều gì, anh liền nổi giận, đấm tay, đập phá đồ đạc, ném mọi thứ xung quanh.

Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất, bản thân vẫn vật vã với chuyện tình cảm của chính mình. Tôi và anh quen nhau khoảng năm rưỡi. Trước đây, anh từng sống với một người phụ nữ và có con chung. Thời điểm đó, hình như anh đã quen tôi rồi, còn xưng hô vợ chồng với tôi. Sau khi người kia phát hiện, họ chia tay. Tôi cứ nghĩ lỗi là do mình, còn anh luôn khăng khăng nói đó là lỗi của anh. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn rất ái ngại, như thể tôi yêu anh để bù đắp cho việc đã vô tình làm tan vỡ hạnh phúc của người khác.

Chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân trong năm nay. Càng gần ngày cưới, tôi càng cảm thấy anh không phù hợp với mình. Anh bắt đầu bộc lộ rõ tính cách thật. Anh từng nói nhiều người cưới xong mới lộ bản chất, còn anh muốn thể hiện con người thật trước để xem tôi chịu đựng được đến đâu. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, tính khí rất nóng, gia trưởng và khó tính. Mỗi lần tôi làm sai điều gì, anh liền nổi giận, đấm tay, đập phá đồ đạc, ném mọi thứ xung quanh. Điện thoại của tôi không biết "ra đi" bao nhiêu lần. Anh còn kiểm soát tôi rất gắt, thường xuyên tra hỏi: "Đang ở đâu", "Làm gì", "Đi với ai", "Số điện thoại này của ai". Tôi thậm chí không được phép dùng mạng xã hội và các tài khoản chat.

Thật sự tôi rất mệt mỏi. Bình thường, anh đối xử với tôi rất tốt, yêu tôi, chưa bao giờ làm tôi cảm thấy thua kém ai. Mỗi khi anh nổi cơn nóng giận, tôi không thể chịu đựng nổi. Cứ hai ngày chúng tôi lại cãi nhau một lần, chuyện nhỏ cũng bị anh làm thành lớn. Khi tôi góp ý, anh nói tôi "dạy đời". Lúc tức giận, anh còn quát lớn, xưng hô mày tao. Tôi nhắc nhở nhưng anh không thay đổi. Trong mắt mọi người, tôi hiền lành, ít nói. Trong mắt anh, tôi lại là kẻ bướng bỉnh, không nghe lời, hay cãi lại. Mỗi lần anh uống rượu có hơi men đều nghĩ tôi trách móc, nghĩ xấu cho anh, dù thực tế không phải vậy.

Tôi thật sự rất mệt, không biết nên tiếp tục chịu đựng hay ra đi. Nếu rời đi, tôi phải làm thế nào để anh chấp nhận, để yên cho tôi, vì anh rất khó buông tha. Anh từng dọa sẽ không để tôi yên, đứng trước nhà tôi làm loạn, thậm chí đòi làm chuyện dại dột. Khi tôi nói sẽ chia tay, anh chỉ đáp lại bằng những lời đáng sợ: "Anh sẽ làm hại mọi người". Tôi không còn lời nào nói với người mình từng yêu thương. Tôi nhiều lần cố gắng chia tay đều không thành. Tôi rất sợ, nếu sau này cưới nhau rồi, anh còn có thể làm những chuyện tồi tệ hơn. Tôi mong mọi người cho lời khuyên, giúp tìm ra cách giải quyết. Chân thành cảm ơn mọi người.

Huyền Ngọc