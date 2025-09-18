Tôi kém cỏi đến mức đi làm một ngày đã bị đuổi việc

Dù cố gắng nhưng số lần thất bại của tôi khi xin việc đã lên con số 10.

Tôi là nam, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Đại học KHTN Hà Nội. Vào thời kỳ Covid, do học hành chểnh mảng và không biết cách học, tôi thường xuyên bị điểm kém. Khoảng năm thứ tư, tôi mới bắt đầu với mục tiêu "học để lấy bằng khá ra trường" nhưng thất bại do điểm quá thấp và phải cắn răng ở lại đến năm thứ năm do thiếu mất một môn. Năm thứ tư cũng là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi, được học về thứ mình yêu thích nhưng tiệc vui chóng tàn.

Ban đầu tôi xin làm việc và được nhận, tôi gặp được người thầy tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ về kiến thức chuyên ngành. Tuy nhiên, khi thực tập xong, tôi nghe lời thầy xin vào những nơi tôi muốn ký hợp đồng nhưng viên chức đã kín chỗ do nhà nước thắt chặt. Đồng thời sau thời gian thực tập, tôi bị đánh giá là khả năng tiếp thu rất kém và chậm chạp (nguyên nhân: cảm xúc, tiền bạc, kinh tế, nhiều thứ lo nghĩ khiến kiến thức chuyên môn rất kém, thiếu chủ động).

Sau thời gian thực tập, tôi quay về Hà Nội làm vài công việc sống qua ngày để lo cho bản thân. Tôi đi xin việc, xin gia sư cho 8 gia đình thì thất bại cả 8, làm nhân viên bán hàng, bồi bàn cũng bị đuổi, còn mỗi công việc chạy xe ôm là cứu rỗi tôi. Trong thời gian đó, tôi trau dồi thêm tiếng Anh, kiến thức chuyên ngành, y học cổ truyền và xóa mạng xã hội, game, đọc sách để tập trung hơn.

Tôi lấy được bằng trung bình khá và lên chỗ thầy công tác để xin việc. Tôi không yêu cầu họ ký hợp đồng cho tôi, chỉ cần được làm việc. Tuy nhiên, chỉ làm được một ngày, tôi bị thầy đuổi việc do cái gì cũng "em chưa biết". Những kiến thức đó đã được dạy ở đại học và với tư duy của một người hiếu học, tôi nói mình chưa biết để rồi hỡi ơi. Họ có thời gian đâu mà dạy. Những kiến thức cơ bản đó lẽ ra tôi học trên trường lớp rồi và có thể tự học. Khi hỏi kiến thức chuyên môn, cảm giác như đã nắm chắc trong lòng bàn tay, tôi lại ú ớ không ra. Kiến thức đại học, chuyên môn sau một năm hầu như không có.

Tôi biết thầy rất đau lòng về việc này, nhưng không còn cách nào khác. Giờ cánh cửa học thuật với tôi có lẽ đã khép lại. Tôi xin lời khuyên cuối cùng của thầy, thầy bảo rằng tôi nên về quê: "với tính này của em, làm gì cũng không ra hồn". Mối quan hệ không có, gia đình không biết hoàn cảnh của tôi, bạn bè không có, tiền bạc cũng không thì đam mê chỉ là lớp vỏ mê hoặc bản thân.

Tôi chẳng biết nên làm gì, chỉ cảm thấy mình thất bại toàn tập. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ cảm thấy mình ảo tưởng, mơ mộng về bản thân quá, mơ vươn đến người ta mà thực sự bản thân quá kém cỏi. Tôi chỉ được mỗi một điểm mạnh là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình, khi giao việc luôn tận tâm và làm hết mình, nhưng trong xã hội này có vẻ nó chẳng quan trọng lắm và là điểm yếu. Hiện tại, tôi thấy ngay cả thực tập không lương họ còn không chấp nhận thì tôi có gì, chỉ là một cái xác biết đi biết đứng thôi.

Tôi đang học văn bằng hai ngành y học cổ truyền, học online với hi vọng về quê mở tiệm thuốc Nam theo nguyện vọng của bố mẹ. Giờ tôi có nên tiếp tục xin các công việc tạp vụ để bản thân có va vấp với xã hội hơn hay là đúng như lời thầy và mọi người từng tiếp xúc với tôi nói: tôi hết cứu rồi và nên về quê, tránh lãng phí thêm thời gian và tiền bạc. Nghĩ lại thật tiếc những năm đại học khi tôi chán nản, học hành chểnh mảng, đến khi cố gắng đã quá muộn, dù cố gắng nhưng số lần thất bại của tôi trong khi xin việc đã lên con số 10.

Đức Dũng