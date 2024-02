Tôi giữ được gia đình khi chọn tha thứ vợ ngoại tình

Bảy năm rồi, tôi cảm nhận vợ thay đổi từng ngày, sự biết ơn của em dành cho tôi.

Đọc bài "Có nên tin lời hối lỗi của người vợ say nắng đồng nghiệp", tôi thấy mình của bảy năm trước. Lúc đó con trai tôi mới được hơn tuổi, vợ say nắng bạn đồng nghiệp cao to, da sạm nắng và đã có vợ. Tôi nghĩ từ khi mình nghi ngờ đến lúc phát hiện chắc quen được tầm năm tháng. Có lần gọi điện thoại giả vờ xưng hô chị chờ em chút, nhưng tôi nghe giọng nam đầu dây bên kia và biết chắc là người đó. Còn có lần công ty tổ chức đi du lịch, vợ bảo công ty không cho mang người nhà theo, hai người đó đi chung xe. Trong sâu thẳm tôi vẫn tin vợ không làm gì quá đáng và kết quả là tôi nhận được hình người đó cầm tay vợ tôi (sau này vợ nghỉ công ty đó, tôi mới nhận được hình này từ vợ của bạn nam kia gửi qua tin nhắn mạng xã hội).

Một ngày nọ, tôi linh cảm có điều không ổn và cài nghe lén tin nhắn, cuộc gọi. Lúc đó tôi đến công ty lúc 7h45, nhận được ghi âm cuộc gọi, thấy xưng hô ông xã, bà xã, quan tâm nhau lắm. Lúc đó tôi rất đau, như muốn ngã khuỵ và xin nghỉ ngày hôm đó, nước mắt tự nhiên cứ rơi. Tôi chạy tới công ty vợ, gặp quản lý và hai người đó. Hai người xảo biện là không có gì xảy ra. Sau khi tôi đưa bằng chứng, họ cúi mặt im lặng. Lúc đó tôi rất bình tĩnh, hỏi hai người cưới nhau khi nào mà gọi nhau là vợ chồng, vợ tôi mặt tái nhợt. Tôi xin phép quản lý cho vợ nghỉ việc luôn.

Về tới nhà, tôi tát vợ một cái, nói cái tát này cho con của tôi vì nó còn quá nhỏ. Cô ấy bỏ về ngoại, tôi ôm con nước mắt cứ chảy ra, con tôi còn quá nhỏ để hiểu, chỉ sờ má tôi như an ủi. Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, theo vợ nói chỉ là say nắng và chưa đi quá giới hạn. Tôi thấy vợ đi làm về đúng giờ giấc nên có chút tin tưởng cô ấy nói thật. Tôi lại nghĩ tới con còn quá nhỏ, mình cũng còn yêu vợ và vợ nói còn yêu tôi, rồi nghĩ tới giai đoạn khó khăn vợ chồng bên nhau.

Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho vợ nếu còn yêu gia đình này thì bắt taxi về nhà để cả hai nói chuyện. Đúng hai tiếng sau vợ có mặt tại nhà. Cô ấy xin lỗi và hứa không liên lạc nữa, sẽ chăm lo cho gia đình này. Tôi tha thứ cho vợ, cũng nói chỉ tha thứ một lần duy nhất. Chuyện này tôi không nói với ai, dù là nội ngoại, quan niệm của tôi là xấu chàng hổ ai, vợ chồng đóng cửa bảo nhau.

Bảy năm rồi, tôi cảm nhận vợ thay đổi từng ngày, sự biết ơn của em dành cho tôi. Do hai bên nội ngoại không ai biết nên vẫn rất yêu quý vợ tôi. Nói thật nếu bên nội biết, chắc em sẽ bị ghẻ lạnh vì nhà tôi gia giáo. Vợ tôi giờ chăm lo gia đình hai bên. Thực sự không thể quên được vết thương hằn sâu, lâu lâu nằm bên nhau, tôi nhắc nhẹ, vợ chồng coi lời nhắc đó là kỷ niệm và bài học cho cả hai sau này.

Giờ tôi nghĩ cuộc sống ngày mai không biết còn được bên nhau nữa không nên hãy trân quý giây phút hiện tại. Nếu được, tác giả bài viết hãy tha thứ một lần, đừng làm ầm lên, con người ai cũng có lòng tự tôn và sai lầm cả. Nhờ bài viết của bạn, tôi mới thấy mình lần nữa. Nếu quay trở lại, tôi vẫn sẽ tha thứ cho vợ một lần.

Đức Khải

