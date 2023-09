Tối giảm chi phí vận chuyển khi nhập lẻ hàng xuyên biên giới

Ngoài hình thức vận chuyển nguyên container (FTL) BEST còn cung cấp giải pháp vận chuyển xuyên biên giới theo hình thức ghép container cho lô hàng nhỏ.

Nhập hàng nước ngoài là một trong những cách được nhiều nhà kinh doanh lựa chọn nhằm đa dạng mẫu mã hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong đó, tận dụng lợi thế địa lý và sự nổi bật về nguồn nguyên vật liệu đa dạng, giá thành cạnh tranh, Trung Quốc được xem là nguồn cung lớn với các nhà kinh doanh Việt Nam. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 49,6 tỷ USD.

Hình thức vận chuyển ghép container mang đến cho các đơn vị kinh doanh cơ hội nhập hàng với chi phí tối giảm. Ảnh: BEST Express

Theo đại diện BEST, dù nhu cầu nhập hàng lớn nhưng không phải nhà kinh doanh nào cũng thuận lợi khi vận chuyển xuyên biên giới bởi hầu hết các đơn vị vận chuyển chỉ nhận khẩu chính ngạch với số lượng hàng hóa lớn. Những lô hàng quy mô nhỏ hầu hết chỉ được nhập khẩu nhỏ lẻ dạng tiểu ngạch kéo theo nguy cơ rủi ro cho chủ hàng khi hàng hóa dễ bị hư hỏng, thất lạc.

Để hỗ trợ các đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ, ngoài hình thức vận chuyển nguyên container (gọi là FCL- Full Container Load) dành cho các lô hàng lớn, BEST mang đến giải pháp vận chuyển xuyên biên giới theo hình thức ghép container (còn gọi là vận chuyển hàng lẻ LCL - Less than Container Load). Giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp muốn nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường chính ngạch mà không đủ hàng cho một container. Theo đó, có thể ghép chung với các lô hàng khác có cùng điểm đến để làm đầy container.

"Việc ghép chung giúp các chủ kinh doanh, doanh nghiệp tối ưu hoạt động vận chuyển, từ đó cân đối chi phí và lợi nhuận kinh doanh cũng như đảm bảo chất lượng lô hàng và tính pháp lý", đại diện BEST nói thêm.

Hệ sinh thái dịch vụ toàn trình của BEST mang lại cho các đơn vị kinh doanh online cơ hội phát triển kinh doanh hiệu quả với chi phí thấp. Ảnh: BEST Express

Trong trường hợp chủ hàng có nhu cầu, BEST còn hỗ trợ gom hàng tận xưởng sản xuất tại các tỉnh thành và tập kết về các kho trung chuyển quy mô lớn của công ty tại Trung Quốc để sẵn sàng đóng hàng vận chuyển xuyên biên giới về Việt Nam.

Sau khi hàng hóa được tập kết, trong vòng 2-3 ngày, hàng sẽ được ghép vào các container để vận chuyển về Việt Nam theo đường bộ hoặc đường biển theo thỏa thuận của chủ hàng. Trung bình mỗi tuần BEST thực hiện 3-4 chuyến vận chuyển Trung - Việt và tần suất xuất hàng có thể tăng tùy theo nhu cầu thực tế của đối tác.

Hàng vận chuyển xuyên biên giới theo tuyến đường biển từ Trung Quốc được xuất phát tại các cảng lớn như Thiên Tân, Thanh Đảo, Thượng Hải, Ninh Ba, Hạ Môn, Xà Khẩu hay Nam Sa và cập cảng Hải Phòng hoặc cảng Hồ Chí Minh khi về đến Việt Nam trong vòng 12-14 ngày làm việc.

Hàng vận chuyển qua đường bộ được vận chuyển trực tiếp về cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh nên có thời gian xử lý nhanh hơn. Thông thường thời gian từ khi hoàn tất ghép container cho đến khi hàng về tới Hà Nội thông thường từ 2-5 ngày.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước dịch vụ chuyển phát nhanh, mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới SaaS. Sau gần 4 năm hoạt động tại Việt Nam, đơn vị hiện có 36 trung tâm phân loại tự động trên cả nước. Công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn một ngày.

Một góc kho tập kết hàng vận chuyển xuyên biên giới của BEST. Ảnh: BEST Express

Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới của BEST kết nối trực tiếp Trung Quốc với bảy quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Campuchia, Phillippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam và ngược lại. Liên kết này giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm, giao dịch với các shop ở đất nước tỷ dân cũng như tăng cường giao dịch giữa các quốc gia Đông Nam Á. Bưu kiện sẽ được giao trực tiếp bởi BEST, không thông qua đơn vị chuyển phát trung gian nào.

Doanh nghiệp hiện cung cấp dịch vụ toàn diện trên cả ba tuyến đường bộ, biển và hàng không. Ngoài cho người dùng, đối tác lựa chọn linh hoạt, đơn vị còn tối ưu chi phí để phù hợp nhu cầu từng đối tác.

Tuệ Anh