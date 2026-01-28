Tôi được tỏ tình ngay khi vừa chia tay bạn trai

Tôi vừa chia tay một mối tình kéo dài ba tháng, chưa kịp bình tâm thì có một người khác xuất hiện - người đã đợi tôi suốt bốn tháng.

Anh ấy nói tiếc vì không nhanh hơn một chút nên mới để vuột mất tôi vào tay người khác. Khi biết tôi chia tay, anh chủ động nhắn tin, hẹn gặp. Anh nói rõ rằng hiểu tôi cần thời gian để ổn định lại cảm xúc sau đổ vỡ nên không hối thúc hay tạo áp lực. Nhưng trong lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, anh đã tỏ tình với tôi. Tôi khá bất ngờ và nói rằng mình cần thời gian.

Thú thật, tôi khá bối rối. Một phần trong tôi cảm thấy được trân trọng, vì có người chờ đợi mình nghiêm túc đến vậy. Nhưng một phần khác lại hoang mang, không biết liệu tình cảm ấy là thật lòng hay chỉ là cảm xúc bộc phát khi biết tôi vừa độc thân. Tôi không phủ nhận anh là người tử tế, quan tâm đúng mực và biết lắng nghe. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi không kịp xác định rõ cảm xúc của mình. Tôi không muốn vì cô đơn hay yếu lòng mà gật đầu để rồi làm đau cả hai. Theo mọi người, liệu một người như vậy có tình cảm thật sự với tôi không?

Cẩm Vân