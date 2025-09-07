Tôi đủ tốt nhưng vợ luôn chuẩn bị tinh thần ly dị

Nhiều lúc tôi thấy sợ vợ, sợ vợ không hài lòng về mình, sợ vợ phật lòng, sợ vợ đột ngột đưa đơn rồi ôm hai con đi.

Tôi và vợ lấy nhau sau hai năm tìm hiểu. Vì đặc thù công việc nên tôi đi làm xa nhà, thường cuối tuần về với vợ con. Mỗi lần về nhà tôi đều cố gắng giúp vợ con từ nấu cơm rửa bát, lau nhà, chẳng nề hà gì. Vợ chăm con rất tốt, lúc con nhỏ có thuê giúp việc để vợ đi làm, lúc con hơn hai tuổi gửi được nhà trẻ thì chúng tôi không thuê giúp việc nữa.

Do vậy ngoài thời giam 8 tiếng ở cơ quan có thể gọi là thoải mái nhất của vợ, sau giờ làm về nhà vợ phải túi bụi cơm nước, chăm con, dạy con học, túm lại là bận cho đến khi lên giường ngủ. Lúc đứa đầu lớn được chút đi học thì vợ lại bầu bì và sinh đứa thứ hai. Do vậy tôi rất cũng hiểu nổi vất vả của vợ.

Mỗi khi có mặt ở nhà, tôi đều cố gắng giúp vợ việc nhà, chăm con. Tuy nhiên dường như vợ vẫn có cảm giác phải nuôi con một mình. Thỉnh thoảng có những vụ ngoại tình của gia đình nào đó hoặc trên mạng ầm ĩ gì là vợ đều dằn mặt tôi kiểu: không còn yêu nhau thì đàng hoàng giải quyết sớm đỡ làm khổ nhau. Cô ấy quan điểm chẳng việc gì phải đánh ghen gì cho mệt, con người chứ phải đồ vật đâu mà bảo người khác cướp chồng. Lâu lâu cô ấy lại nói với con về chuyện ly dị, ly hôn; giải thích cho con việc ly dị, ly hôn chỉ đơn giải là bố mẹ không sống với nhau nữa...

Tôi cảm giác vợ luôn chuẩn bị tinh thần để ly dị chồng. Trong khi tôi luôn một lòng một dạ với gia đình, tiền làm bao nhiêu đưa cô ấy hết, chỉ giữ lại vừa đủ chi tiêu. Mỗi khi về nhà, điện nước hỏng đâu tôi đều sửa chữa tốt nhất cho vợ. Tuy nhiên nếu ống nước hoặc điện hỏng mà tôi chỉ cần chây ì ra một tí là vợ tự đi mua đồ sửa luôn, nhiều khi làm tôi rất bực mình. Phải nói, vợ tôi cũng là người phụ nữ đảm đang, chăm lo cho gia đình. Cô ấy rất mạnh mẽ, cảm giác muốn gì có thể tự làm được nấy vậy. Cô ấy bảo gì mà không làm ngay là tự tay đi làm luôn, thành ra tôi kiểu như vợ bảo một dạ hai vâng vậy.

Nhiều lúc tôi cảm giác rất sợ vợ, luôn sống trong sợ hãi, sợ vợ không hài lòng về mình, sợ vợ phật lòng, sợ vợ đột ngột đưa đơn ly hôn, sợ vợ ôm hai con đi... Có ai trong hoàn cảnh của tôi không, hãy cho tôi lời khuyên. Tôi rất yêu vợ, yêu con nên chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn, xin đừng khuyên tôi ly hôn. Ly hôn chắc chắn tôi khổ, vợ khổ, con tôi khổ. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.

Duy Minh